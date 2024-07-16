Восьмая межрегиональная академическая выставка  «Красные ворота / Против течения-2024» в МВК РАХ

Денис Мишин. Картина на тему цены картины. 2023

Восьмая межрегиональная академическая выставка проекта «Красные ворота/Против течения-2024» открывается в столице. Его организаторами выступили: Творческий союз художников России (ТСХР), Российская академия художеств (РАХ), Поволжское отделение РАХ и Фонд содействия развитию визуального искусства «Визарт» при поддержке Министерства культуры РФ. Руководитель проекта: Константин Васильевич Худяков − вице-президент РАХ, академик и член президиума РАХ, председатель Поволжского отделения РАХ, президент ТСХР.

В 2023-2024 году в рамках проекта был проведен конкурс на выявление авторов лучших произведений, из числа которых отобраны участники передвижной выставки, включающей 250 работ, в Москве представят порядка 140 из них. После окончания московской выставки проект отправится далее по маршруту «Саратов-Тольятти-Саранск-Казань» по степени передвижения дополняясь работами других участников.

В основу проекта положена методика европейского просветителя XVII века Яна Амоса Коменского, создавшего энциклопедический труд «Мир чувственных вещей в картинках». Рабочая группа академического проекта, основываясь на труде Коменского и консультируясь с различными специалистами, классифицировала мир, окружающий современного человека, условно расчленив его модель на 100 объектов, предназначенных для художественного исследования. С 2014 года раз в два года при помощи жребия определяются 10 из 100 тем-объектов которые становятся поводом для создания произведений искусства.

В этом году рассматриваются произведения на следующие 10 актуальных тем из «Списка Коменского»: добродетели, звук, театр, призраки и неопознанные объекты, грехи, излишества и чудачества, провокация, агрессия, вандализм, терроризм. Данные темы требуют от художников-участников проекта профессиональной, социальной, духовно-нравственной зрелости и гражданской позиции. «Человечество вступило в полосу гуманитарных, социально-политических, экономических кризисов и сегодня особенно ценными являются культурные инициативы, которые предлагают опыт преодоления глобальных конфликтов на языке художественной культуры и искусства, − отмечает руководитель проекта, академик и вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков. − Мы ставим перед собой задачу отобразить через произведения художников начала XXI века многообразие окружающего мира природы и человеческих отношений, исследовать арт-процесс, произошедшие изменения, оценить роль искусства в происходящих социально-политических процессах».

Проект рассчитан на 20 лет и будет завершен в 2032 году. Его основным итогом должно стать аналитическое исследование художественной ситуации в отечественном изобразительном искусстве, издание 10 томов арт-энциклопедии «Красные ворота/Против течения». В этом году планируется издание 6-го тома арт-энциклопедии с репродукциями работ участников и аналитическими статьями.

В конкурсе в 2024 году приняли участие представители из 25 регионов России, в том числе из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, 11 регионов Приволжского федерального округа, приглашенные художники с Юга России, Центрального федерального округа, Калининграда, Республики Коми, Урала. Руководителем проекта и кураторской группой рассмотрено более 8000 заявок (живопись, графика, скульптура, цифровое искусство, фотография) от 2000 авторов, из которых экспертным советом отобрано порядка 1 500 работ более 500 художников в арт-энциклопедию.

За все время проведения проекта его участниками стали более 2 500 художников, лауреатами именных премий – 151 художник из Москвы и регионов России, на конкурс было прислано около 30 000 заявок, из которых отобрано порядка 4000 работ для участия в проекте. Проведена 31 выставка в Москве и городах Поволжья (Саратове, Казани, Тольятти, Саранске, Уфе, Чебоксарах) в ведущих художественных музеях страны. Аудитория каждого проекта составляет более 10 000 человек.

Выставочно-исследовательский проект благодаря своей идее, маршруту и искусствоведческому содержанию, в предыдущие годы стал динамической образовательной и просветительской платформой, нацеленной как на повышение профессионального уровня молодых художников регионов, так и на расширение культурного базиса населения.

Партнёрами проекта являются: Музейно-выставочный комплекс Российской академии художеств Галерея искусств Зураба Церетели, НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ, Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева, Саратовский областной Дом работников искусств, СХУ имени А.П. Боголюбова, Музей актуального реализма (Тольятти), Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи (Саранск), Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан (Казань); поддержка осуществляется органами власти в субъектах РФ: Министерством культуры Саратовской области, Министерством культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, Министерством культуры Республики Татарстан.