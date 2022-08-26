Анастасия ВОЗНЮК: «Ничего не бойтесь, делайте, прислушивайтесь к себе»

Анастасия Вознюк — психолог, певица, телеведущая и ресторатор. В своём интервью нашему издания Анастасия поделилась с читателями эпизодами своей жизни – студентки, участницей шоу на ТНТ, психолога, телеведущей и успешного рестротара.

– С чего вы начали свой путь? Какие были цели и мечты?

– Если честно, я вообще не очень понимаю, когда меня спрашивают про мой путь и с чего я его начала, потому что все началось с того, что я просто когда-то родилась у своих родителей, и череда событий, которые происходят в моей жизни, — это, в какой-то степени, стечение обстоятельств, наверное, какие-то заложенные в меня семейные ценности, обряды семьи и просто мой характер, который был дан мне природой и который заставляет меня каждый день двигаться, достигать каких-то целей. А мои цели, на самом деле, всегда меняются. Я четко вижу, к чему хочу прийти, но путь, который я прокладываю перед собой, имеет свойство быть где-то тернистым, где-то легким. Каждый раз из-за разных обстоятельств он может немножко меняться, и я иногда ухожу от курса и понимаю: то, что я ставила себе глобальной целью, уже не так глобально, и ставлю какие-то новые горизонты для себя и каждый раз их пытаюсь достигать и приходить к новым вершинам.

Начинала я с того, что в школьные времена мечтала быть военным человеком, служить в спец. войсках. Я хотела идти поступать куда-нибудь в МВД, а моя семья говорила, что мне нужно идти в военно-медицинскую академию. В итоге все не то чтобы закончилось, наверное, а, наоборот, началось с того, что я стала участвовать в конкурсах красоты, и мне объяснили, что, на самом деле, я красивая девушка, и МВД не для таких хрупких и прекрасных созданий, как я. Окончив школу, я даже не знала, куда поступать, и поступила на юридический факультет. Ну, конечно, куда я еще могла пойти? Только на юриста!



– Вы очень разносторонняя личность. В какой сфере своей деятельности вы считаете себя более успешной? В чем удалось более всего реализоваться?

– Да, действительно, я разносторонняя личность, потому что я совмещаю в себе и артиста, и телеведущую, и ресторатора, и психолога. Но все эти сферы деятельности, на самом деле, у меня про одно, потому что я, как такой маленький человечек, строю свой личный бренд за счет того, что я артист, получаю удовольствие и наполняюсь за счет того, что я телеведущая и опять же артист, то есть, я записываю музыку, пою, получаю удовольствие, веду социальные сети, общаюсь со своей аудиторией, набираю какую-то популярность и от этого очень сильно наполняюсь. Потом я всю эту энергию отдаю, строя свой бизнес и опять же, пользуясь тем, что у меня есть какой-то свой личный бренд, я делаю свой бизнес, а бизнес я делаю, потому что глобально хочу охватить как можно больше людей и самовыражаюсь за счет того, что открываю свое кафе, вкладываю в него свою душу и делюсь этим с окружающими. А за счет того, что я набираю какую-то популярность, больше людей обо мне могут узнать. И потом, когда я общаюсь с большим количеством людей, я как психолог начинаю анализировать и понимать: а какой передо мной стоит человек, а что у него болит или, наоборот, а в чем он классный, и через эту призму узнаю людей еще лучше. На себе тоже, конечно же, психологию применяю, потому что она помогала мне в разных жизненных ситуациях, и мне просто нравится учиться на психолога. Это как познание себя, это как как волшебная таблетка, которая есть у меня и которую я принимаю ежедневно в отношении себя.



– Психолог — одна из ваших профессий. Пришлось усердно учиться или же это призвание, которое постепенно развилось? В какой области психологии вы развиваетесь?

– Мне, вообще, нравится учиться, и я постоянно пытаюсь это делать. Сейчас я закончила Плехановский Университет, защитила диплом на курсе «Общая психология» и могу сказать, что, наверное, отчасти это призвание, потому что мне очень легко дается эта сфера деятельности. Я как будто родилась для того, чтобы целыми днями своим друзьям «промывать мозги» и учить их жизни. Единственное, что очень плохо иногда получается, — это самой себе что-то «промыть», поэтому я к ним обращаюсь и говорю: «Слушайте, а давайте теперь вы мне промойте, а то хороший тренер еще не значит хороший игрок». В моем случае это именно так. Мои друзья все говорят: «Насть, ну вот ты, даже если говорила мне, казалось бы, какую-то ерунду, эта ерунда очень сильно повлияла на мою жизнь. Спасибо тебе большое за то, что ты тогда “включилась” и прокомментировала ситуацию». Но только, когда дело касается меня, бывает такое, что у меня происходят какие-то тупики, и я иду за помощью не к себе, а куда-то к профессионалам, к своим коллегам. Благо, из-за того, что я в этой сфере активно развиваюсь, у меня вокруг много психологов, а иногда даже психиатров. Поэтому я думаю, что не пропаду.

Теперь о специализации: на самом деле, с учетом того, что я изучала общую психологию, мне знакомы разные виды психологии. Я даже на гипнолога училась на курсах специальных и гештальт психологии изучала, работаю с маг-картами и на гвозди могу людей поставить. Наверное, в целом, на сегодняшний день мне близка гештальтпсихология. Но есть и такие вещи, как EMDR, они мне тоже знакомы. То есть, разные инструменты для того, чтобы помогать людям. Но я не веду личных консультаций, потому что у меня физически нет на это времени, и это, действительно, забирает очень много времени, а я все-таки сейчас настроена на то, чтобы свою энергию направить в свой бизнес и в то, чтобы его развивать и масштабировать. А если я буду делать все и сразу, меня просто не хватит. Так как нет времени на то, чтобы давать личные консультации, я пишу очень много различных советов в своих социальных сетях.



– Как вы попали на телевидение? Можете дать совет тем, кто хочет попробовать себя в качестве телеведущего?

– Это очень интересная история. Вообще, я с детства мечтала, что буду в телевизоре. Сейчас вспоминаю, моя бабушка мне говорила: «Настя, тебе нужно с твоей внешностью вести прогноз погоды или новости». И что вы думаете? Я, просто потому что мне посоветовали мои друзья, которые говорили: «Настя, ты красотка, давай, шоу специально для тебя», увидела рекламу шоу «Ты топ-модель на ТНТ» и подала заявку. Причем подала ее, что называется, «от балды», не прикрепила туда видео-визитку, а просто пару своих фоток и что-то о себе. Меня пригласили на кастинг, который проходил уже в формате оффлайн, и я приехала туда. Когда выходила оттуда, я точно знала, что меня возьмут на это шоу, потому что я покорила, как мне казалось (и я не ошиблась), всю съемочную группу, рассказала им, какая я прекрасная и замечательная и почему шоу просто не может существовать без меня. Конечно же, меня взяли на шоу, я прошла несколько этапов. Потом я очень быстро закончила свой путь на этом шоу, но не закончила свой путь на ТНТ. Съемочная группа, действительно, обратила на меня внимание, и позже мне поступило приглашение попробовать себя в роли ведущей погоды на ТНТ, что мне очень легко и с удовольствием было дано высшими силами, и я классно влилась в эту команду и супер себя проявила, на мой взгляд, на этой передаче, которую я сильно люблю. Это, наверное, моя самая любимая работа.

Какой я могу дать совет? Ничего не бойтесь, просто двигайтесь туда, куда зовет ваше сердце, и оно точно вас куда-то приведет. Просто нужно пробовать. Вот я, кстати, живу по принципу — пробуй все, что дает тебе твоя судьба. Если десять человек сказали мне одно и то же, то я, все-таки, наверное, прислушаюсь и посмотрю, а что там такого интересного. Ну, конечно, если мне не скажут спрыгнуть с крыши — я говорю про какие-то разумные вещи. Почему бы и нет: если у меня есть свободное время, почему бы не сходить на какой-то кастинг, почему бы не попробовать себя где-то, зачем чего-то бояться, если нужно делать? Потому что, если ты не пойдешь и не сделаешь, то кто-то точно пойдет и сделает. А почему это должен быть не ты?





– Почему вы решили открыть кафе? Это бизнес или «дело души»?

– Открыть кафе — это, на самом деле, давняя мечта. Наверное, как и все девочки, в детстве я мечтала стать бизнес-леди, как мальчики мечтают быть космонавтами. Когда меня спрашивали, какой я хочу бизнес, я говорила, что мне нравится готовить и, значит, скорее всего, это будет что-то, связанное с общепитом. Я пыталась много всего реализовать: это были и всякие батончики, которые я разрабатывала, полезные, по типу шоколадки, и думала сделать производство готовой еды, занималась этим проектом, даже разрабатывала упаковку. Но потом в какой-то момент, когда, кстати, началась пандемия и все закрылись дома, я начала активно готовить, печь пироги и прочее и поняла, что у меня, все-таки, лежит душа к тому, чтобы общаться с людьми, чтобы их встречать, принимать как будто у себя в гостях. И я стала делать проект, направленный на то, чтобы открыть свое кафе. Еще мне очень не хватало места, где я буду работать, чтобы это было не дома. Поэтому я сделала прикольный проект, а когда карантин стал немножко отступать, я пошла в «Novikov School» на курсы «Start UP», познакомилась там с Игорем Приходько, который сейчас очень мной гордится, между прочим! Я получила очень много интересного для себя, защитила там свой проект, а потом мне все было страшно, и я как-то не решалась. Видимо, все просто должно случиться так, чтоб карты сошлись: я переехала в новый дом и поняла, что там абсолютно негде сходить выпить кружку вкусного ароматного кофе, съесть что-нибудь прекрасное и при этом не уезжать куда-то далеко за пределы дома. Я поняла, что настал тот час, когда я должна открыть кафе, и стала быстренько искать помещение, быстро делать свой бренд, разрабатывать.



– Сколько времени вам понадобилось на открытие «Landy»?

– Все сложилось, и за полгода я открыла «Landy».



– Какие дальнейшие планы по развитию? Это будет сеть?

– Конечно же, это будет сеть, я активно сейчас этим занимаюсь и в поисках классной локации, которая будет создана для «Landy». «Landy» — это место от души, для души, для сердца, для людей, и хочется, чтобы это было сделано не «тяп-ляп», а как в первое кафе была вложена вся душа. И там, действительно, очень много меня: там мой почерк, я так самовыражалась. И второе кафе хочу сделать не хуже, а только лучше, потому что мы должны только расти. Второе кафе психологически ничем не отличается от первого, ведь, это такая же ответственность, такие же силы, такое же время. Это все такое же, а, может быть, даже уже и серьезнее, потому что ты понимаешь, сколько подводных камней, сколько объема работы. В первое кафе ты идешь, как слепой котенок, еще не понимая, а со вторым немножко понятнее и еще страшнее, конечно же.



– Вы не боитесь пробовать и экспериментировать? Давайте 3-5 советов для тех, кто хочет, но боится или не понимает, с чего начать?

– Я и сама, если честно, никогда не знаю, с чего начать — просто иду и делаю. Поэтому просто ничего не бойтесь, делайте, прислушивайтесь к себе. Кстати, вот первое правило — слушать себя. Второе правило — наверное, что-то делать: не лежать, не сидеть на месте, а двигаться вперед. Третье правило — помимо того, что нужно делать, делать, делать, нужно еще и отдыхать и не забывать об этом. Кстати, я очень часто забываю, а потом начинаю болеть, стрессовать, переживать, и мои дела из-за этого тормозятся. Поэтому для того, чтобы у вас был результат, нужно не забывать о хорошем отдыхе. Четвертое — радуйте себя мелочами, а, может, и не мелочами, относитесь, в первую очередь, уважительно к себе и смотрите не на чужой результат, а на свой, потому что у всех разное начало и у всех разный конец, у всех разные амбиции, разное чёрное и белое, хорошее и плохое. И пятый совет — не идите по головам, будьте добрее, потому что миром правит любовь и дружба, и только добрые намерения способны открыть вам весь мир. Ведь, как только человек начинает злиться, завидовать и кому-то делать плохо, его результат от этого становится только хуже: бросая в кого-то грязь, не забывайте о том, что вы испачкаете руки.

– Какие у вас планы на ближайшие пять лет?

– Конечно же, развиваться, расти, двигаться вперед. Дай Бог, чтобы в ближайшие пять лет у меня появилась семья, дети, потому что я думаю, что психологически я к этому уже готова и физически, наверное, тоже. Но я не тороплюсь, потому что считаю, что нужно всегда расставлять приоритеты, пока есть возможность развиваться в сфере бизнеса и шоу-бизнеса, нужно сделать это, и уже дальше осознанно идти в семью.

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