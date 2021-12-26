Арсений ТРОФИМ: «Я рекомендую посвящать жизнь, создавая свое»

Арсений Трофим создает и играет фортепианную, оркестровую и электронную музыку, пишет музыку к фильма в направлениях постджаз, неофьюжн, неоклассицизм, киномузыка, потоковая музыка (streaming music). Его творчество не ограничивается строгими стилистическими рамками. Арсений создает и исполняет музыку, понятную каждому.

– Сейчас среди довольно известных музыкантов не очень модно получать музыкальное образование. Как вы к этому относитесь? В современном мире и шоу-бизнесе что важнее: пиар и фрик-шоу или настоящий талант?

– Вы, наверное, имеете ввиду не модно получать классическое музыкальное образование? Все талантливые и успешные музыканты, которых я знаю, бесконечно самообразовываются в различных музыкальных сферах: в саунд-продюсинге, в композиции, в аранжировке и даже в умении делать биты. Просто не все говорят и не все афишируют, что они где-то учатся. Вот это как раз и не модно – говорить, что ты где-то учишься. Мол, ты уже полный, ты «все-включено», ты был мастером всегда!

У вас интересные вопросы! Я думаю, что сегодня побеждает только микс из пиар-фрик-шоу плюс настоящий талант. Отдельно первое – быстро сгорит. Отдельно второе может не пробиться сквозь тысячи ярких и интересных артистов со всего мира.

– Вы открыли свою «Школу Интуитивной Музыки Арсения Трофим». Для вас это больше коммерческий проект или больше миссия — непреодолимое желание научить людей прекрасному искусству музыки?

– Надо быть откровенным. В начале 6 лет назад – это был вообще не коммерческий проект, а ответ на вопрос: я что, всю жизнь должен буду играть концерты или писать музыку к кино, если мне нужны будут деньги? Есть ли что-то, что мне нравится, и что мне не придется организовывать по полтора месяца? И в ответ пришло из глубины души – еле шёпотом… «Преподавание-е-е-…». Вначале я даже не воспринял этот внутренний призыв, как нечто серьезное, ведь преподавать просто, как почти что все классические педагоги мне не хотелось. Но вдруг я четко понял: а почему бы мне не преподавать именно те идеи, дисциплины и личные знания, которые я собирал по всему миру всю свою жизнь? Так и был заложен первый кирпичик будущей грандиозной методологии, которая уже начала менять судьбы людей и вообще мировое музыкальное образование в целом. Отвечая на вопрос: конечно, это было не бизнесом, а моей личной работой, которая постепенно переросла в одержимость, а потом уже в полноценную школу в виде бизнес-структуры с учителями, последователями, зарплатами и сотнями успешно обучающихся учеников. Ну и короткий ответ: моя школа – это моя миссия в мире людей.

– У вас учились музыке многие публичные люди. Могли бы вы назвать пару имён и рассказать как проходило обучение?

– Назову всех подряд, кто учится или учился: Антон Лаврентьев, Алина и Костя Крюковы, Аглая Тарасова, Ирина Чеснокова, Иван Шаповалов младший, Сергей Фаге, музыканты Артемий Анрилов, Вероника Флейта, Сергей Пушкин, группа Geju и многие другие. Так и не смогли найти время для ознакомительного урока Екатерина Гордон и Тутта Ларсен.

Что интересно: Больше половины вышеперечисленных учеников так и не закончили своё образование в моей школе, и я их понимаю: трансатлантические перелеты каждую неделю, кастинги и сьёмки в отдалённых частях света, концерты и туры по всему миру, десятки интервью и много-много других планетарных дел! Почти у всех моих медийных учеников были классные прорывы в начале, но к середине образования у всех шла по швам… ДОМАШКА! Все, как в старые добрые студенческие и школьные годы. Одно за другое, тут не сделал, там перенесли урок… в общем, дай Бог, чтобы половина из вышеперечисленных дошла до финала.

Но, возможно, многим моим учениками изначально нужно было лишь следующее: понять, что они могут собственными руками играть на фортепиано, сочинять СВОЮ музыку на этом прекрасном и «неприступном инструменте», импровизировать на нём – хотя бы медленно, осторожно… и в течении первых пяти недель все они это получали! Ну а раз это у них получалось, то главное было сделано с их точки зрения. Все себе всё доказали.

А вот до конца фундаментального полугодичного образования у меня из известных личностей обычно доходят только те, кто реально связывает свою жизнь с музыкой. И это понятно. Аналогов моей школе до сих пор нет на всей планете. И это факт. Как говорится, добро пожаловать!

– Любого ли человека можно научить музыке? Бывали ли в вашей практике такие ученики, которым «медведь на ухо наступил»? Как донести до таких людей, что музыка это не их, но только чтоб не обидеть?

– Мой ответ: да, любого. Даже того, кто абсолютно не верит в себя. Но последним даётся все с тройным трудом. Первый труд для таких – это просто что-то делать за фортепиано. Это же труд! Второй труд – это делать именно то, что тебе говорит система и лично учитель, ведь это не ты придумал все эти упражнения. Это второй труд. А третий труд – самый колоссальный – это трудится и осознанно или неосознанно преодолевать свои убеждения, что у тебя не получится. На это у таких людей уходит самое большое количество сил.

(Кто узнал себя, ставьте лайк!)

Теперь второй вопрос – образ медведя, который наступает на ухо — не просто преувеличен, он мифологичен! И если медведь и может на ухо наступить, то только на его внешнюю часть, а это к настоящей музыкальности имеет второстепенное отношение.

Так вот, на самом деле человеческий слух делиться на две составляющих. Первый слух — внешний – это умение напевать новую песню, умение повторять за кем-то что-то музыкальное, а также умение кропотливо подбирать на слух – то есть бережно копировать чужое. Этот вид слуха не столь важен человеку вообще, ведь умение повторять за людьми их мысли, мелодии и идеи всегда будет вторичным. А бывает слух внутренний – это самый главный вид слуха для истинной и изначальной музыкальности человека.

Этот вид слуха точно говорит о том, какая нам музыка нравится, а какая нет, этот слух может подхватить какую-то тему и доимпровизировать ее, ну и также этот слух проигрывает какие-то неизвестные нам произведения где-то у нас внутри… хотя, как, показывает практика, чаще этой музыкой и оказывается наша собственная музыка.

Просто люди скромны и не сведущи в том, что человеку также легко создавать свое, как и легко присваивать чужое. Но я рекомендую посвящать жизнь, создавая свое. Разве не это отличает нас камней, деревьев и художников, идеально копирующих других художников?

– Вы впервые за долгое время решили отдохнуть. Отдых музыканта — какой он? Вечно с ручкой и блокнотом, чтоб не упустить какую-то мелодию или же это стереотип и вы такие же простые люди?

– О… я стараюсь на отдыхе именно переключаться на другую деятельность. Обычно – в какой стране бы я не был – я катаюсь на скутере по горам и долам, изучаю местную фауну, общаюсь на английском или на пальцах/жестах с местными, погружаюсь в новую среду с головой. В будущем после обучению в школе скетчей, надеюсь всё это еще и зарисовывать. То есть мой отдых – это не отдых музыканта, а отдых от своего Внутреннего Музыканта, отдых простого исследователя, которому всё-всё-привсё интересно!

– Ваш брат — известный режиссёр Олег Трофим. Помогает ли он вам как-то в вашей работе? Чем? Присутствует ли между вами конкуренция?

– Конечно помогает. Я часто задаю ему очень точные вопросы и получаю великолепные ответы. Например, я могу задать ему вопрос о киномузыке вцелом, о том, как наиболее правильно сейчас лучше двигаться в карьере, о том, насколько важен тот или иной элемент в музыкальном и шоу-бизнесе. У моего брата блестяще работает голова, когда он говорит, я вижу образы и будущее целиком – без искажений. Некоторые разговоры с ним приводили к неописуемо выдающимся результатам или идеями. Иногда мне кажется, что мы с ним близнецы по уровню проработки внутреннего мира и по возможности эти миры создавать – вот так, из пальца!

По поводу конкуренции. Вряд ли мы когда-нибудь будем конкурировать в прямом смысле этого слова. Мы учились оба в Государственном Санкт-Петербургском Университете Кино и Телевидения. Мы многое там почерпнули – он в области кино и режиссуры, а я в области киномузыки и звукообразности. Мы выступаем за разные команды одной страны, мы две части большого целого – мы части огромного механизма, которая имеет имя – современная мировая культура. Глобально, да? Но на меньшее мы не собираемся размениваться. Всему своё время.

– Есть ли у вас совместные работы с братом? Если да, то что бы это были за проект или проекты?

– Я всегда мечтал поработать с братом. Особенно, когда его уже знала вся страна, а меня еще пока только Архангельск, Петербург и узкие круги Москвы. И вот несколько лет назад у нас получилось. Олег предложил мне написать музыку к фильму «Антоха МС – TOKYЁ». Это документальный фильм-путешествие об музыканте-охотнике за новым опытом, отправляющихся за ним аж в Токио. Музыка там получилась классная, эмбиентальная, медитативная.

Вторая работа еще более мечтательная. Ведь я переехал в Москву из Санкт-Петербурга с мечтой писать музыку для полнометражного кино и для крупных рекламных брендов. Добро пожаловать! Именно брат Олег Трофим – и именно как режиссер, художественно ответственный за выбор композитора – выбрал меня из всех возможных композиторов для создания проекта Сбербанка «День медика». Эта работа набрала около 4 миллионов просмотров в сети, ее видела вся страна. Когда заказчик спросил о том, кто будет писать музыку, Олег заявил: с этим справится только один человек из всех, кого я знаю: Арсений Трофим. Здесь стоит добавить, что сьемки и работа шли сверхбыстро в сверхсжатых условиях. На сьемку был что-то типа день-два, если не меньше, Вера Полозкова, которая читала текст должна была приехать в студию буквально на час, а время, которое отводилось на запись музыкального полотна – всего лишь утро и день. Вечером Сбербанк ждал готовый результат. И Олег не ошибся. У меня есть особый навык: человек – например, режиссер или продюсер — рассказывает тебе о своей истории, о том, как должно все быть с точки зрения музыки, а я уже ВИЖУ, СЛЫШУ, ЧУВСТВУЮ музыку, как уже существуюущий обьект или образ. Именно поэтому мои заказчики в рекламе удивляются, как это возможно – за час-два уже сделать очень и очень точный набросок, а то и почти всю работу.

Благодарю тебя, брат! Мы еще немало поработаем плечом к плечу!

– Поделитесь секретами успеха: как добиться желаемого в карьере, а также личными правилами от Арсения Трофима для реализации творческих амбиций?

– Ну всё зависит от того, какие амбиции у человека. Это захват Мира своими идеями или мелкошаговое продвижение вдоль и вверх по карьерной лестнице в условном небоскрёбе жизни, внутри одной профессии. Я знаю некоторые секреты успеха, и я дам их не больше и не меньше – ровно 10. Как в брошюрках, которые раздают у метро.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ УСПЕШНЫМ

10 шагов от Арсения Трофим:

1. Вставать рано – не позже 7 утра

2. Быть вегетарианцем

3. Уметь заявлять о себе все для новых и новых людей разного социального, профессионального, материального и даже духовного уровня

4. Иметь свою Музу или своего вдохновителя, то есть любить и быть любимым

5. Иметь хорошие или отличные отношения с родом: с отцом, матерью, а также с братьями и сестрами, в идеале с бабушкой и дедушкой

6. Не лениться и прочитать, а не прослушать хотя бы раз Трансёрфинг реальности Вадима Зеланда. Первых двух ступеней будет достаточно. Эта книга для современного человека не менее важна, чем библия для человека 1900 года рождения.

7. Мыслить исключительно позитивно, видеть во всём не абстрактную, а четкую и ясную положительную сторону – уметь искать ее и находить эти стороны, если их нет на явном уровне.

8. Углубляться в профессии, познавать себе подобных 9. Что-то делать руками: лепить горшки, играть на барабанах, собирать конструктор, печатать вслепую, писать ручкой стихи и хокку, записывать собственные шутки в блокнот. Мелка моторика и деятельности руками необходима человеку, потому что руки человека и 5 + 5 пальцев на этих руках – это проекция и деятельности левого и правого полушария головного мозга. Так мы буквально напрямую детализированно и секционно тренируем наш мозг, не позволяя ему просто ВБИРАТЬ и ВЫДАВАТЬ обратно информацию.

10. Уделять телефону и всему, что с ним связано не более 2 часов в день

Есть еще много разных принципов, правил и секретов, но для этого мне нужно будет написать маленькую книжку, так что это, дорогие друзья – в следующей серии.

Благодарю вас за прекрасные вопросы, а вам, дорогие читатели, желаю идти своим и только своим Путем. Все остальные Пути уже заняты!

Беседовал Артем СКОРОБОГАТОВ,

Фото из личного архива музыканта

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