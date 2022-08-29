Софи ФАЙРО: «Не забывайте благодарить Вселенную»

Турция возвращается в рейтинг любимых курортов российских артистов. Такому явлению послужила новая обстановка в мире, но и радушие, с которым местные жители готовы принимать российских туристов. Звездными советами по отдыху на популярном курорте поделилась участница Евровидения, композитор и певица Софи Файро.

– Почему ты решила провести отпуск в Турции?

– Как известно, Турция — королева пляжного отдыха. Здесь много семейных, густонаселенных отелей, но я не люблю такие шумные места. В прошлом году мы с сыном отдыхали в отеле Vourge, это бутик-отель, обычно я предпочитаю отели такого типа, так как в них немноголюдно и спокойная атмосфера.

– В этом году я снова решила отдохнуть в Бодруме и выбрала пятизвездочный отель Doora Bodrum, это не бутик, но он достаточно комфортный для меня.

– Отель Doora Bodrum располагается на берегу Эгейского моря, в районе Торба. Недалеко от отеля находится замок Святого Петра, а также яхт-клуб и пристань для яхт. Doora входит в число лучших турецких отелей. Я всегда любила Турцию и особенно Бодрум за особую атмосферу и гостеприимство. Немаловажно, что мне импонирует местный климат.

– Что такого особенного в месте, где ты отдыхаешь? Изучаешь ли ты историю места, куда ты приезжаешь отдыхать?

– Когда-то на месте Бодрума стоял богатейший город Галикарнас, столица государства Карии.

Галикарнасский мавзолей, на руинах которого затем возник греческий рыбацкий поселок, — одно из семи чудес света. Он был сооружен в IV веке до нашей эры и служил гробницей для владыки Мавсола. Галикарнас был одним из немногих городов Малой Азии, оказавших стойкое сопротивление Александру Македонскому. В 333 до н.э. Александр Македонский все-таки завоевал город и приказал полностью разрушить его. Позже город был восстановлен.

Это популярное место среди любителей пляжного и семейного отдыха.

– Что или кто тебя вдохновляет? Посвящала ли ты свои произведения каким-то особенным местам или людям? Стоит ли нам ждать после визита в Турцию горячего активного трека?

– Вдохновляет разное: люди, их истории, горе, радость. Часто я рисую разные сценарии у себя в голове и воодушевляюсь.

Например, песню «Вирусы Любви», с которой я выступала на фестивале «Жара Fest» в июне 2021 года, я сочинила во время пандемии. Вирус только начал набирать обороты в Италии. Это было далеко от нас, и мне было трудно представить как двух любящих людей можно попросить находится на дистанци. Когда один болен, а другому даже нельзя к нему приблизиться. А ведь в такие моменты и хочется обнять,поцеловать, приободрить, забрать боль близкого. Внутри моей героини происходит борьба. Да, ей плохо, ей больно, но она хочет сохранить здоровье любимого человека, просит его не сдаваться и идти дальше: «Прошу тебя не подходи, к цели своей скорей иди – изоляция, не прикасайся, нет! Между нами расстояние, на последнем издыхании я люблю…».

Нередко меня вдохновляют перемены. Например, я приехала в новое место, где мне хорошо, там я сразу начинаю что-то напевать, сочинять новые мелодии, стихи. Чтобы доработать новые идеи, мне нужно потом побыть наедине с собой. В этот раз запах свободы и теплого морского бриза навеял мелодию, так родилась моя новая песня. Так что, да, в Турции я написала новый трек, премьера состоится совсем скоро.

– Есть ли интересные истории, связанные с созданием твоих песен, случившиеся в других странах?

– Конечно, есть песни, которые создавались в поездках, одна из них — это «Родной Баку». Когда мы прилетели в столицу Азербайджана — Баку, мы поселились в отеле старого города, нам хотелось быть поближе к историческому центру. Как-то я пошла вечером на прогудку и дошла до метро «Баксовет» (сейчас она называется «Ичери Шехер», что в переводе на русский означает «Старый город»). Станция «Ичери Шехер» — конечная на линии, и все поезда прибывают и отправляются с одного и того же пути. Нахлынули воспоминания о студенческих годах, так как я училась неподалеку. Я вспомнила, какой я трепетной и чувствительной была, а сейчас стала другой – мудрой. Перебирала в душе чувства, вспоминала, как любила и обжигалась, думала о том как наши родители стареют, а жизнь не стоит на месте. Я увидела, как изменился город, он стал красивее, в нем выросло новое поколение.

Как много мне подарил город Баку! Все его улочки мне были родными и навеивали сладостные воспоминания. Не поверите, но в тот момент пошёл дождь, и вместе с ним у меня потекли слезы по щекам.

Я продолжила прогуливаться прямо под дождем и незаметно для себя начала напевать: «Я помню все: как любила и страдала, на груди твоей росла, не хватало твоего тепла. Родной Баку, Родной Баку, я Родину свою люблю! Люблю!».

– Как ты планировала провести время в Турции? Есть ли там место творчеству или это чисто отдых? Где лучше место для тебя с точки зрения творчества?

– Я планировала побольше поплавать, позагорать, так я и поступила. Честно сказать, у меня не всегда хватает терпения лежать на пляже. Еще я дочитала роман «Мятежный».

Мне было приятно просто поразмышлять, помечтать, пока я находилась вдали от суеты мегаполиса. Потом, в легком настроении, с чувством умиротворенности, глядя вдаль, сочинила песню. Я нашла вдохновение в море. Именно эта безудержная стихия дала мне почувствовать дух свободы, который нашел отражение в стихах и музыке. Так родилась новая песня Freedom.

Пару раз съездила на шопинг в центр города. Я очень соскучилась по турецкой кухне, так что насладилась ей в полной мере!

– Расскажи поподробнее о том, что тебе нравится в этой стране: какой город, архитектура, может, какие-то определенные места. Если сравнивать с другими странами, какие ассоциации приходят?

– Мне нравится Бодрум и окрестности провинции Мугла, залив Торба, Ялыкавак. Здесь красивые пристани, морепродукты всегда свежие и рестораны хорошие. И вообще кухня в целом свежая и вкусная. Большой выбор овощей фруктов.

Все страны разные в каждой есть что-то своё. Но тут есть и природа, и море, и горы, и активные виды спорта. Можно покататься на каноэ, на парашюте полетать, на квадроциклах поездить. Также Турция мне близка по духу, потому что язык очень похож на азербайджанский, и, в целом, турецкая культура мне близка.

При этом, турки знают и русский, и английский.

Я жила в Турции почти год. Турция омывается четырьмя морями. Средиземноморское побережье особо привлекательно для отдыха, здесь много туристов. Еще я обожаю Стамбул обожаю за его динамичность и колоритность.

– Куда сходить? Что посетить? Где стоит обязательно побывать?

– Кристально чистый залив богат рыбой и моллюсками, а в деревне множество ресторанов, где готовят свежие морепродукты. В окрестностях деревни достаточно много достопримечательностей. Например, гробницы и руины византийского монастыря.

Кроме того, от Торбы ходят паромы до Дидима, где можно посетить знаменитый храм Аполлона и руины городов Приена и Милет. Также рекомендую съездить на экскурсию в Храм Артемиды Эфесской.

– Что понравилось из местной кухни?

– На завтрак я люблю есть менемен. Это яичница с помидорами, приготовленная по местному рецепту. Обожаю турецкие холодные закуски, которые подают с чесночным йогуртом.

Мне очень нравится мясное блюдо Искендер-Кебаб. Оно получило свое название в честь его автора Искендера Эфенди, который жил в Бурсе в конце XIX века. Это тонкие ломтики баранины, приготовленной на гриле, подается она на лаваше с острым томатным соусом, топленым маслом из овечьего молока и йогуртом. Мясо в составе Искендер-Кебаба менее жирное, чем в других кебабах. Специально для этого блюда выращивают баранов, которых кормят тимьяном, растущих в предгорьях горы Улудаг.

– Какой валютой и в какой форме расплачиваться в Турции?

– Я обменяла деньги и пользуюсь местной наличной валютой — лирой.

– Меры предосторожности?

– Я бы посоветовала держать драгоценные вещи в сейфе. Недавно у наших знакомых украли деньги. Не рекомендую спорить с незнакомцами. В целом, турки — народ верующий и очень доброжелательный к туристам.

К сожалению, ресторанный сервис стал хуже, официанты не всегда успевают обслужить гостей вовремя. Скорее всего, это связано с тем, что шведских столов сейчас нет. Ко мне у персонала особенное отношение, и это приятно. Мне часто приносят в номер фрукты и мой любимый инжир.

– О чем ты мечтаешь?

– Я мечтаю одна пожить на необитаемом острове хотя бы недельку 😉 Хочу полностью отключиться от городской суеты, поискать вдохновение, читать книги и писать музыку в полном одиночестве.

– Как не обращать внимание на людскую зависть?

– Честно говоря, мне не знакомо такое чувство, как зависть. Я могу восхищаться людьми, если мне что-то в них нравится. Я не знаю, что такое зависть, потому что все, чего я желала в жизни, сбывалось. Если даже у меня чего-то нет, я вспоминаю о том, что уже имею, и радуюсь.

Я, конечно, встречала завистливых людей. Могу сказать, что они выглядели глупо. Их агрессия, ревность или ложь были неоправданными и выглядели некрасиво. Я бы посоветовала контролировать эту отрицательную эмоцию. Лучше превратить ее во что-то положительное: стимул, мотивацию для собственного роста, восхищение, радость за ближнего.

– Расскажи о своей мечте и о том, как ты к ней шла. А, может, ты еще на пути к ней?

– Мои мечты: успешно развиваться, как певица, и вырастить счастливого сына. Я еще в процессе.

– Дай совет нашим читателям, как добиваться своей цели

– Идти к своей цели нужно планомерно, шаг за шагом. Главное, регулярно что-то делать каждый день. Прикладывайте усилия, при этом помните о глобальной цели, в процессе не теряйте энтузиазма, не забывайте благодарить Вселенную.

– Недавно у тебя вышел трек «Абонент». Расскажи, как его приняла публика.

– Песню «Абонент» публика приняла хорошо. По отзывам, это стильная песня, вполне в духе нашего времени. Она нашла отклик в сердцах многих девушек, некоторые мои подруги даже прослезились, вспомнив свои прошлые отношения.

– Когда ждать твой новый хит? О чем он будет?

– В начале сентября я планирую порадовать своих слушателей новой песней, которая называется Freedom. Это песня о свободе и о любви к себе.

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