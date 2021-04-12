Андрей Еронин и Вадим Галыгин выпустили совместный сингл «Космо Ясь» в День космонавтики

12 апреля 2021 года вышел сингл Вадима Галыгина и Андрея Еронина «Космо Ясь». Это обновленная версия легендарной композиции «Касіў Ясь канюшыну», которая долгое время считалась народной. А уже 29 апреля в сети появится одноименный клип. В музыкальном видео снялись Вадим Галыгин, Павел Воля, Андрей Еронин и даже Баба-Яга. Режиссером и автором сценария выступил Александр Солоха, руководитель съемок — Михаил Тетерлев, оператором-постановщиком — Игорь Отдельнов.
По сюжету клипа белорусы — романтик Ясь (Андрей Еронин) и его антипод Скептик (Вадим Галыгин) отправляются на Марс с важнейшей миссией колонизировать красную планету и засеять ее сельскохозяйственными культурами. Героев в дальний путь с пафосным напутствием отправляет начальник ЦУП (Павел Воля), и с этого момента начинаются их внеземные приключения. Баба-Яга пытается помешать главным героям.
Клип полон юмора и игры на национальных стереотипах. Романтик в дороге читает журнал «Сельчанка», а в качестве груза на пепелаце — мешок картошки, семена пшеницы и живая курица.
«Мы как были первыми в космосе, так и остаемся. Пока Илон Маск только собирается покорять просторы вселенной на SpaceX, мы уже возвращается оттуда. Не верите? Посмотрите клип. Как тебе такое, Илон Маск?», — резюмировал Вадим Галыгин.
«В клипе мы попадаем в будущее, возможно, в альтернативную реальность, в которой соседствуют элементы супертехнологий с техникой в стиле стимпанк. Романтик и Скептик летят на Марс на звездолете, движимом паром или керосином. В клипе даже появляется сказочный персонаж — Баба-Яга, которая, возможно, оказалась просто наваждением героев, уставших от долгого полета... Поэтому, можно сказать, что и Марс, и Баба-Яга, и весь клип — это один большой мираж, в котором пребывают персонажи», — поделился Андрей Еронин.
Композиция «Касіў Ясь канюшыну» долгое время считалась народной. В 1970 году Владимир Мулявин написал новую оригинальную рок-аранжировку для трека, и в 1971 году ансамбль впервые его исполнил. В 2021 году композиции исполняется 50 лет. За полвека она стала безусловным хитом, феноменом белорусской культуры и визитной карточкой Беларуси.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.