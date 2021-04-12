Андрей Еронин и Вадим Галыгин выпустили совместный сингл «Космо Ясь» в День космонавтики

12 апре­ля 2021 года вышел син­гл Вади­ма Галы­ги­на и Андрея Еро­ни­на «Кос­мо Ясь». Это обнов­лен­ная вер­сия леген­дар­ной ком­по­зи­ции «Касіў Ясь каню­шы­ну», кото­рая дол­гое вре­мя счи­та­лась народ­ной. А уже 29 апре­ля в сети появит­ся одно­имен­ный клип. В музы­каль­ном видео сня­лись Вадим Галы­гин, Павел Воля, Андрей Еро­нин и даже Баба-Яга. Режис­се­ром и авто­ром сце­на­рия высту­пил Алек­сандр Соло­ха, руко­во­ди­тель съе­мок — Миха­ил Тетер­лев, опе­ра­то­ром-поста­нов­щи­ком — Игорь Отдельнов.

По сюже­ту кли­па бело­ру­сы — роман­тик Ясь (Андрей Еро­нин) и его анти­под Скеп­тик (Вадим Галы­гин) отправ­ля­ют­ся на Марс с важ­ней­шей мис­си­ей коло­ни­зи­ро­вать крас­ную пла­не­ту и засе­ять ее сель­ско­хо­зяй­ствен­ны­ми куль­ту­ра­ми. Геро­ев в даль­ний путь с пафос­ным напут­стви­ем отправ­ля­ет началь­ник ЦУП (Павел Воля), и с это­го момен­та начи­на­ют­ся их вне­зем­ные при­клю­че­ния. Баба-Яга пыта­ет­ся поме­шать глав­ным героям.

Клип полон юмо­ра и игры на наци­о­наль­ных сте­рео­ти­пах. Роман­тик в доро­ге чита­ет жур­нал «Сель­чан­ка», а в каче­стве гру­за на пепе­ла­це — мешок кар­тош­ки, семе­на пше­ни­цы и живая курица.

«Мы как были пер­вы­ми в кос­мо­се, так и оста­ем­ся. Пока Илон Маск толь­ко соби­ра­ет­ся поко­рять про­сто­ры все­лен­ной на SpaceX, мы уже воз­вра­ща­ет­ся отту­да. Не вери­те? Посмот­ри­те клип. Как тебе такое, Илон Маск?», — резю­ми­ро­вал Вадим Галыгин.

«В кли­пе мы попа­да­ем в буду­щее, воз­мож­но, в аль­тер­на­тив­ную реаль­ность, в кото­рой сосед­ству­ют эле­мен­ты супер­тех­но­ло­гий с тех­ни­кой в сти­ле стим­панк. Роман­тик и Скеп­тик летят на Марс на звез­до­ле­те, дви­жи­мом паром или керо­си­ном. В кли­пе даже появ­ля­ет­ся ска­зоч­ный пер­со­наж — Баба-Яга, кото­рая, воз­мож­но, ока­за­лась про­сто нава­жде­ни­ем геро­ев, устав­ших от дол­го­го поле­та... Поэто­му, мож­но ска­зать, что и Марс, и Баба-Яга, и весь клип — это один боль­шой мираж, в кото­ром пре­бы­ва­ют пер­со­на­жи», — поде­лил­ся Андрей Еронин.

Ком­по­зи­ция «Касіў Ясь каню­шы­ну» дол­гое вре­мя счи­та­лась народ­ной. В 1970 году Вла­ди­мир Муля­вин напи­сал новую ори­ги­наль­ную рок-аран­жи­ров­ку для тре­ка, и в 1971 году ансамбль впер­вые его испол­нил. В 2021 году ком­по­зи­ции испол­ня­ет­ся 50 лет. За пол­ве­ка она ста­ла без­услов­ным хитом, фено­ме­ном бело­рус­ской куль­ту­ры и визит­ной кар­точ­кой Беларуси.

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