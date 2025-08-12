Топ-5 треков с фолк и этно мотивами

Фолк и этно-музыка — словно путешествие во времени и пространстве. В этих мелодиях сплетаются древние мотивы и современные аранжировки, пробуждая что-то необычайно родное в душе, то, что не услышать в обычной жизни. Мы собрали для тебя пять треков, где фолк и этника звучат по-новому: от русских напевов до электронных этно-экспериментов.

1. Ладушка — Красна калина

Звонкий женский хор, исконно русские интонации и щемящий мотив — «Красна калина» группы Ладушка будто возвращает нас в деревенскую Русь. В песне слышится и лёгкая грусть, и сила духа, и красота народного мелоса. Музыка будто раскрывает перед слушателем старинные обряды и скрытые пласты народной памяти.

2. Пелагея — Позови меня тихо по имени

Пелагея — одна из главных звёзд современной русской фолк-сцены. В «Позови меня тихо по имени» она соединяет народную мелодику с лёгким флером романса. Эта песня — переосмысление знаменитого трека группы Любэ («Позови меня тихо по имени» из альбома Николая Расторгуева «55»).

3. LiXO — Лес

LiXO экспериментирует с этникой: в «Лес» переплетаются минимализм электроники, пост-панковая атмосфера, гипнотический вокал и природные образы. В нём слышится поиски нового звучания фолка, где привычные этнические мотивы обретают свежую, современную форму и становятся порталом в неизведанное.

4. Анатолий Мошкович — Мария

«Мария» — это музыка, сплетающаяся между этно-роком и поп, создающая пространство, где древние мотивы встречаются с современным припевом. В песне слышны почти ритуальные интонации, она пронизана славянским духом и тонкой лирикой. Мягкий мужской вокал будто рассказывает личную тайну о женщине, которая притягивает как магнит, даже если знаешь, что с ней не всё просто. / Интервью

5. SAMRATTAMA feat. Steppe Sons — auru

Этот трек уносит нас далеко на восток степей. Биты и электронные эффекты здесь гармонично сплетаются с горловым пением и этническими мотивами. «auru» звучит одновременно древне и современно — будто шаманский ритуал в цифровую эпоху. Идеальный саундтрек для того, чтобы улететь куда-то во время танца.

В каждом из этих треков живут древние духи и новые смыслы. Здесь фолк становится не музейной редкостью, а живой материей, которая вплетается в современность. Эти песни доказывают, что традиция может стать источником силы, вдохновения и новых историй.