Андрей Грачёв расскажет о взаимодействии режиссёра с актёрами

14 апреля 2022 года Региональная молодёжная Лаборатория театра и фольклора и Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) представят мастер-класс режиссёра Андрея Грачёва в рамках образовательного цикла «Мастера театра и кино». Онлайн-трансляция лекции «Режиссёр против актёров» состоится на портале «Культура.РФ» и на сайте folk-lab.ru.

В ходе мастер-класса Андрей Грачёв расскажет об особенностях работы режиссёра с актёрами на съёмочной площадке и поделится своим мнением о том, что должны учитывать актёры в кино. Актёр и его существование в материале – именно этому явлению, которое напрямую отражается на результате совместного творчества, будет посвящена предстоящая лекция. «Ключик к каждому актёру – залог качественной работы!» – уверен режиссёр.

У Андрея Грачёва за плечами огромный опыт: за более чем 22 года в кинематографе он стал автором более сотни документальных фильмов и докудрам, а также нескольких телевизионных сериалов и художественных картин. Среди его работ – социальная драма «Вера» (2017), документальный альманах «Воспоминания Победы» (2021), комедии «Портной» (2020) и «Идеальная жена» (2021).

На этой неделе в широкий прокат вышел фильм «Бодибилдер», в создании которого Андрей Грачёв принял участие как режиссёр и сценарист. «Бодибилдер» – это остросюжетная история на стыке триллера, спортивной драмы и научной фантастики о силе духа и феноменальных возможностях тела, тёмных сторонах человеческой натуры и оборотной стороне прогресса. В фильме снялись известные актёры: Владимир Епифанцев, Михаил Горевой, Виктория Полторак, Дарья Повереннова, Сергей Чонишвили и другие. В главной роли – телеведущий и фитнес-блогер Денис Семенихин. Премьера картины долго откладывалась из-за пандемии, но сегодня темы, затронутые в фильме, кажутся как никогда актуальными, и «Бодибилдер» обещает стать одним из самых ярких кинособытий этой весны.

Беседу с Андреем Грачёвым проведёт художественный руководитель Лаборатории театра и фольклора, актёр театра и кино Максим Линников, который также принял участие в съёмках «Бодибилдера».

Трансляция мастер-класса начнётся в 20.00 по московскому времени.

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