ММСО 2022 оценит образовательный потенциал современной анимации

29 и 30 апреля 2022 года состоится крупнейшее российское мероприятие в сфере образования – Московский международный Салон образования. Салон традиционно пройдет в гибридном формате: в здании «Цифрового делового пространства» и на digital-платформе «ММСО.Коннект». Выставочная часть Салона перенесена на осень 2022 года.

В дискуссии Салона о релевантности мультимедийных форматов в повседневном образовании примет участие генеральный директор и генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова.

Профессионалы анимации расскажут, как современный анимационный контент может быть использован в качестве инструмента для ранней профориентации и развития. Педагоги и креативные деятели обсудят применимость мультимедийных продуктов в педагогической и воспитательной повестке.

— Конечно, прежде всего наши анимационные продукты – это яркие моменты и захватывающие развлечения, — отмечает Альбина Мухаметзянова. – Но наша цель сделать эти развлечения еще и полезными, чтобы вместе с игрой и путешествиями в анимационные вселенные ребенок получал новые знания и ориентиры. Например, анимационный сериал «Спорт Тоша» — готовое креативное пособие для педагогов и родителей по вовлечению детей в спорт. А сериалы «Лесенка знаний: мастерство» (созданный для RUTUBE) и «Петр I.Факты и мифы» (разработанный по заказу РТВ), как мы все уверены, станут для детей мостиком в мир профессий и «окном» в петровскую эпоху. Анимационный контент ведет за собой и расширяет горизонты интересов ребенка – ненавязчиво, через героев и сюжет, развивая малышей. И мы рады быть полезными в этом педагогическому сообществу.

Главная тема Салона в этом году – «Назад в будущее». Директор АНО «ММСО» Максим Казарновский так пояснил выбор темы: «В известном фильме прошлое и будущее находятся в параллели. И если сквозь призму этой метафоры посмотреть на окружающий нас мир, мы поймём, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Это не хорошо и не плохо. Это факт, который нужно признать и не делать вид, что прошлое в прошлом. Оно вокруг нас и сильно влияет на нашу повседневность. И не нужно заигрываться с тем, что мы отчетливо знаем, куда и зачем идем. Попасть в будущее — это работа. У нас у всех разные скорости, запросы и амбиции. Выше, быстрее, сильнее — не всегда путь к гармонии. Нужно дать право другим быть медленнее чем ты и, одновременно, другие могут быть кратно быстрее. Если проникнуться теми образами и смыслами, которые заложены в теме этого года, то можно попробовать начать воспринимать глобальный контекст более рельефно и осознанно. Тогда это может дать надежду втянуть в пространство ДИАЛОГА самых разных, часто непримиримых игроков».

Московский международный Салон образования – крупнейшее мероприятие в сфере образования в России: открытый форум и масштабная выставка технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений. Насыщенная деловая программа с выступлениями более 1000 экспертов и гибридный формат проведения привлекут к вопросам развития образования большое число заинтересованных лиц: 3 000 в офлайне в “ЦДП” и 100 000 участников онлайн на платформе “ММСО.Коннект”.

Гостями и спикерами Салона в 2022 году станут министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель руководителя Администрации Президента РФ, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, Президент РАН Александр Сергеев, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и другие.

«ЯРКО» — мультибрендовая компания с уникальным подходом к созданию анимационного контента и полным циклом анимации от идеи до дистрибуции, входит в группу компаний ГПМ КИТ (в составе холдинга «Газпром-Медиа». В работе компании на сегодня 12 проектов для разнообразных целевых аудиторий, «ЯРКО» планирует расширять пакет брендов, главное требование к которым – высокое качество контента.

Зарегистрироваться на ММСО можно по ссылке, там же можно следить за изменениями и дополнениями программы Салона.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.