В центре внимания — студент

Команда ИОТ-университета провела стратегическую сессию в ТУСУР.

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники – самый молодой из томских университетов и позиционирует себя как предпринимательский исследовательский университет, который готовит кадры для высокотехнологичных отраслей экономики, внедрения инновационных образовательных и исследовательских программ, прикладных разработок новой техники, аппаратуры и систем управления. Задача создания и развития культурной, образовательной, научной и инновационной среды, обеспечивающей достижение успеха выпускниками предполагает поиск инструментов ее достижения. Один из таких инструментов – внедрение ИОТ (индивидуальных образовательных технологий).

Ректор ТУСУР Виктор Рулевский считает, что главный запрос сейчас таков: «Педагогические технологии и образовательная политика должны быть «студентоцентричными», нужна индивидуальная траектория обучения на системной, массовой основе. В создании базы для такой модели сильна команда ИОТ-университета. Ещё один важный пункт - это «сшивка» науки с образованием, ведь через практику знания осваиваются лучше. Важно укреплять связи с компаниями-партнерами».

В рамках стратсессии команда университета разрабатывала стратегическое видение образовательной политики университета, сценарий ее разворачивания и формирования команды проекта. Прежде всего, это формулировка целевой структуры пути студента от инженерных классов до аспирантуры, разработка стратегической дорожной карты программы развития образовательной политики университета в связке с длинными треками инноватики и подготовки исследователей. Для построения стратегии ИОТ в университете важно сформулировать образ выпускника, определить ключевые педагогические технологии и предполагаемые образовательные результаты, а на этой основе - проработать вопросы организационных изменений, перспективного ландшафта сервисов и ИТ-ландшафта.

Проректор по учебной работе ТУСУР Павел Сенченко убежден, что сегодня университеты живут в режиме жесткой конкуренции за лучшие молодые умы: «То, что ТУСУР вошел в ряд знаковых программ (Приоритет 2030, ПИШ, Гентех, Центр НТИ), дало нам не только дополнительные ресурсы и окна возможностей, вместе с этим на нас возлагается дополнительная ответственность за подготовку кадров для экономики России. Нам нельзя жить в старых координатах – абитуриент сейчас очень разборчивый, он смотрит не только и не столько на рейтинги университетов, но и на содержание образовательных программ и учебных планов. И наша задача критично посмотреть на существующую образовательную модель в ТУСУРе и предложить в итоге стратегической сессии те первые шаги, которые приведут к изменению образовательной политики, когда мы сможем оптимизировать процесс обучения, исходя из потребностей студента, рынка труда, экономики государства. Сегодняшняя наша образовательная модель не дает достаточно возможностей для маневров по индивидуализации траекторий обучения, но есть и хорошие примеры, когда в рамках группового проектного обучения у студентов есть реальный шанс заниматься интересными реальными проектами. В прошлом году мы стартовали программу обучения на «Цифровой кафедре», когда студенты фактически имеют возможность освоить цифровую профессию. Но это только необходимый минимум – сейчас нужен реальный драйвер индивидуализации, который мы сможем показать нашим студентам уже на входе в ТУСУР, чтобы они понимали, что сами могут конструировать свой образовательный путь».

В команде модераторов стратсессии - консультанты-аналитики ИОТ-университета Александр Елисеенко, Дмитрий Зверев, Елизавета Бочарова, Виктория Казмина, старший менеджер по развитию бизнеса Модеус Светлана Гетманец.

«Мы с ТУСУР работаем над проектом по созданию студентоцентричной образовательной политики в условиях высокого уровня неопределенности и возросших требований рынка и государства. Важно разработать принципиальные схемы для реализации новой образовательной модели с наибольшей гибкостью учебного процесса и возможностью увеличить количество абитуриентов, - рассказала Светлана Гетманец. – Очень радует, что команда ТУСУР считает необходимым сотрудничать с будущими абитуриентами, начиная с 5-го класса школы, и продолжать - со специалистами уже после выпуска из университета. Вместе мы разрабатываем схемы работы с мотивацией школьников и их родителей, с сообществом выпускников - представителей высокотехнологичного бизнеса».

1-2 июня практику внедрения ИОТ будут обсуждать профессионалы передовых университетов со всей страны на Втором всероссийском ИОТ-слёте в Москве.

Откроют ИОТ-слёт пленарной дискуссией «Локальный цифровой зверинец или прокрустово ложе единообразия. К чему идем?» научный руководитель программы «Приоритет-2030», профессор МШУ «СКОЛКОВО» Андрей Волков, председатель Совета ИОТ-консорциума вузов Владимир Рахтеенко, научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сженов, руководитель ФГАНУ «Социоцентр» Андрей Келлер и ректоры российских университетов.

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