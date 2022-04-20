Анджей Неупокоев: «В контексте проекта «Своя территория» профессиональный театр является помощником для подростков»

Директор Северного драматического театра им. М.А. Ульянова, автор и руководитель культурно-образовательной программы «Своя территория» Анджей Неупокоев на пресс-конференции в Международном пресс-центре МКР-Медиа дал эксклюзивный комментарий о том, что профессиональный театр испытывает дефицит репертуара для подростков.

«Система образования по поколениям – младшие, средние и старшие классы – в принципе правильна, но если говорить с точки зрения концепции театра, то для младших классов он может предложить «Репку», «Теремок» и другие русские народные сказки, для средних «Незнайку на Луне» или «Тома Сойера». Всё совсем иначе, когда мы начинаем говорить о старшем школьном возрасте, начальных курсах средне-специальных и высших учебных заведений. К подросткам нужно подходить с вопросом «А что может быть интересно им?». Ведь что-то навязать этому возрасту невозможно. Ребята самостоятельно определяют, что им нужно. Исходя из этих соображений проект «Своя территория» предлагает подросткам стать авторами и хозяевами «своей территории». В этом контексте профессиональный театр является неким помощником, даёт пас в систему образования – мы, как взрослые, озабочены будущим и готовы помогать ребятам с точки зрения социализации и становления вопросов жизнестойкости. Помимо работы с педагогами-психологами проводятся конкурсы сочинений, на основе которых профессиональные драматурги затем создают драматургические произведения, в которых затрагиваются темы, волнующие подростков», − рассказал Анджей Неупокоев в эксклюзивном комментарии для Международного пресс-центра МКР-Медиа.

В рамках коллаборативной части III Международного конкурса-лаборатории современной драматургии для подростков «Своя территория» на базе библиотеки им. А.С. Пушкина в Омске с 13 по 16 апреля прошли постановки эскизов и читки созданных пьес, а на сцене «Пятого театра» были показаны спектакли, поставленные по результатам предыдущего конкурса-лаборатории.

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