Фотовыставка «Спасибо за жизнь!». Врачам посвящается…

С 21 марта в десяти школах Московской области проходит уникальная фотовыставка, которая продлится до 31 мая 2022 года. Она посвящена подвигам врачей XX-XXI веков. Специальный просветительский проект «Спасибо за жизнь!» под руководством Дмитрия Михайлова направлен на освещение достижений российской медицины за указанный период и отдельных докторов, внесших огромный вклад в развитие здравоохранения. Проект реализовывается при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Целевой аудиторией фотовыставки «Спасибо за жизнь!» стали подростки в возрасте от 7 до 18 лет. Выбранные фотографии и биографии врачей расскажут о мужестве и отваге российских медиков, высоком профессионализме и преданности своему делу.

Первая часть историй расскажет школьникам о наиважнейших открытиях докторов XX века, без которых невозможно представить современную мировую медицину. Также проект затронет не только профессионализм и талант российских врачей, но и личные качества каждого доктора, расскажет о его любви к людям и подвигах ради спасения их жизней, здоровья. Например, на фотовыставке будет представлена фотография «детского доктора мира» — Леонида Рошаля, чье участие в освобождении захваченных детей на Дубровке и в Беслане позволило спасти десятки детских жизней. Фотопроект расскажет и историю «доктора Лизы», трагически погибшей в процессе перевозки гуманитарной помощи, о ее доброте и любви к людям.

Узнать о таких великих медиках, как Николай Склифосовский, Илья Мечников, Гавриил Иллизаров, а также о современных героях, противостоявших пандемии коронавируса, школьники смогут при помощи технологии QR-кода, который будет размещен рядом с каждой фотографией. Любой учащийся, наведя свой смартфон на QR-код, сможет ознакомиться с биографией и достижениями врачей. Для создания описания фотографий был привлечен историк-документалист, который максимально ярко и точно передал все события для большей вовлеченности юных гостей фотопроекта. На открытии каждой выставки будут присутствовать ее создатели и экскурсовод, которые смогут ответить на все вопросы, которые возникнут у ребят.

«Данный социальный проект очень важен для просветительской деятельности среди молодежи, популяризации профессии врача, медицинского работника, — отмечает Дмитрий Михайлов, руководитель проекта «Спасибо за жизнь!». – 2020-2021 годы в очередной раз доказали нам, что врач – особое призвание, повод для гордости за российскую медицину. Благодаря круглосуточному труду медиков в сложнейших условиях, мы не только смогли остановить пандемию, но и первыми разработать вакцину, которая помогла всему миру справиться с инфекцией. Ежедневный подвиг российских врачей должен стать примером преданности делу, ответственности и любви к людям для подрастающего поколения».

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