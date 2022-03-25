«Рыжий Театр» отмечает Юбилей!

24 марта 2022 года один из самых душевных театров Москвы «Рыжий Театр» отметил свой Юбилей. Театру исполнилось 10 лет. «Рыжий» известен, как один из лучших детских театров Москвы. Душевная атмосфера театра и яркие интерактивные спектакли завоевали своего зрителя, и вот уже третье поколения юных зрителей растёт вместе с «рыжим».

В этот день гостям и зрителям была представлена премьера спектакля для взрослой аудитории и старшеклассников «Чехов. Маленькие комедии». Перед спектаклем запланирован праздничный концерт, шампанское для гостей и много других приятных сюрпризов!

Театр гордится своим Международным фестивалем. В этом сезоне прошёл уже 7-й фестиваль. В разные годы на фестивале побывали театры из Израиля, Венгрии, Швейцарии, Греции, Турции, Армении, Португалии, Финляндии, Индонезии и других стран.

Автор, художественный руководитель и создатель «Рыжего Театра» Роман Светлов, такой же позитивный и солнечный человек, как и сам театр. Подробнее о нём и о театре читайте в интервью Нины Донских и в интервью Марии Шевченко по предложенным ссылкам.

О спектакле

Две одноактные комедии Антона Павловича Чехова «Медведь» и «Предложение» — наполненные авторской наблюдательностью и комической остротой. Любовь, страсть, холод и теплота маленьких человеческих историй, рассказанных с эмоциональной силой и тёплым юмором. Яркие костюмы выполненные по эскизам 19-го века, музыкальность, живая актёрская игра и следование букве и стилю автора помогает погрузиться в атмосферу раннего, весёлого Чехова. Так, как Доктор и прописал!

Сайт театра – www.redtheater.ru .

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