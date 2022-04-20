Более 40 миллионов выделят на поддержку креативных индустрий

Создатели контента и креативный бизнес до конца года получат дополнительную возможность для реализации своих проектов.

Сегодня вся креативная индустрия в России находится в кризисе: из-за ограничения работы стриминговых сервисов и ухода с рынка многих компаний понесли убытки музыканты, создатели видеоконтента, аниматоры, дизайнеры и многие другие разработчики авторского продукта, а культурная жизнь и вовсе отошла на второй план. От этого пострадали не только крупные компании, но и представители малого бизнеса. В то время как государство в основном выделяет средства на развитие больших игроков, краудлендинговая платформа Ко-Фи для инвестиций в креативные индустрии совместно с Национальным фондом поддержки правообладателей запускает специальную программу поддержки индивидуальных предпринимателей в творческой экономике.

Начиная с 19 апреля и до декабря 2022 года включительно будет выделено около 40 млн рублей на реализацию более 100 творческих проектов. Для участия в программе представителям креативных индустрий ― музыки, кино, дизайна, концертной деятельности, изобразительного искусства, телевидения, образования, издательского дела и литературы, авторам видеоблогов и аудиоподкастов ― нужно заявить о себе на витрине платформы, заполнив заявку с подробным описанием своих проектов.

«Наш сервис изначально создан для того, чтобы стимулировать развитие креативных индустрий в России. Сегодня, когда ситуация меняется каждую неделю и перспективы пока неясны, все, что мы можем, ― это наряду с другими, более крупными игроками рынка поддерживать креативных предпринимателей, помогая им адаптироваться к современным реалиям и продолжать делать свое дело. Именно для этого разработана наша программа. Наша страна богата талантами, и мы хотим поддержать их в непростые времена», ― говорит председатель совета директоров Ко-Фи Александр Сухотин.

Программа состоит из трех частей: «100% поддержка», «Поддержка лучших» и «Еще больше возможностей». В первой креаторы смогут получить до 300 000 рублей на реализацию проектов ― ежемесячно экспертное жюри будет выбирать десять победителей.

Те, кто не вошел в их число, могут принять участие во второй части программы ― открыть раунд финансирования для опубликованной на витрине проектов заявки в любой момент до конца декабря 2022 года. Если независимые инвесторы, зарегистрированные на платформе, поддержат проект и готовы будут предоставить нужную сумму, возвращать средства инвесторам не придется ― платформа и НФПП сделают это за креатора.

Третья часть программы ― «Еще больше возможностей» ― специально для тех, кому требуется более 300 000 рублей на реализацию проекта. Чтобы принять в нем участие, нужно также разместить заявку на платформе, но под залог интеллектуальной собственности, приносящей доход. При успешном привлечении финансирования платформа и Фонд вернут инвесторам часть средств за креатора на индивидуальных условиях.

Члены жюри будут оценивать участников по шести критериям: актуальность проекта, соответствие творческой концепции тематическим направлениям, логическая связность и реализуемость проекта, уникальность творческой концепции, реалистичность бюджета, значимость и успешность опыта заявителя в соответствующем направлении деятельности. Каждый из них измеряется по десятибалльной шкале со своим коэффициентом значимости. Самые важные ― это актуальность и уникальность творческой концепции. Хотя профессионализм учитывается, программа создана, чтобы поддержать не только опытных участников с внушительным бэкграундом, но и тех, кто только начинает свою карьеру.

«Одно из важнейших направлений работы нашего Фонда ― поддержка творческих людей, помощь им в создании новых произведений, в том числе фильмов, музыки. Мы рады оказать содействие талантливым креаторам, которые уже привлекают финансирование для своих проектов на платформе Ко-Фи или только задумываются об этом», ― рассказывает Юлия Иванина, заместитель генерального директора и координатор программ НФПП.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.