Аника Керимова открыла Академию дополнительного образования

Известный дизайнер Аника Керимова решила попробовать себя в новом амплуа. Модельер открыла собственную Академию дополнительного образования. Учебное заведение распахнуло свои двери на Рублёвке.

— Забота о подрастающем поколении — главное в наши дни, — говорит Аника. — Мы постараемся вырастить достойных граждан нашей страны. В нашей академии будут преподавать лучшие и самые квалифицированные специалисты, которые передадут детям весь свой опыт.

В Академии будут обучаться дети от 5 лет.

Предполагается, что в Академии будут проводить мастер-классы звезды эстрады, театра и кино. А самые лучшие и успешные ученицы Академии Аники Керимовой смогут попасть на страницы журнала Lifetime!

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