Universal University останавливает набор на программы британского бакалавриата

Университет креативных индустрий Universal University вынужден приостановить набор на программы британского бакалавриата, реализуемые совместно с University of Hertfordshire, в следующем академическом году.

Команда университета креативных индустрий Universal University (UU), которая, помимо российских программ, с 2003 года совместно с University of Hertfordshire (UH) реализует в Москве британские программы высшего образования, получила уведомление от академического партнера о приостановке валидации программ, что фактически означает невозможность набора студентов на следующий академический год. При этом студентам, которые уже обучаются по программам бакалавриата, University of Hertfordshire сохраняет статус студента UH.

В формате британского бакалавриата совместно с UH в университете реализуются программы в области искусства, дизайна, музыки, маркетинга, а с сентября 2022 года должны были стартовать программы высшего образования в области кино, анимации и разработки компьютерных игр.

— Мы считаем, что исследование разных подходов и культурный обмен дают мощный стимул для развития образовательного ландшафта и креативных индустрий в мире. К сожалению, несмотря на все наши усилия, сохранить возможность набора студентов на британские программы бакалавриата совместно с UH на следующий академический год нам не удалось. Наш академический партнер в соответствии с рекомендациями британских регулирующих структур принял решение не делать этого, — комментирует директор университета Катерина Черкес-заде.

Текущий академический год все студенты завершат в штатном режиме. Студенты выпускного курса бакалавриата при успешной аттестации получат диплом BA(Hons) от University of Hertfordshire в запланированные сроки.

Для студентов, которые на данный момент обучаются на программах University of Hertfordshire, реализуемых в UU, сохраняется статус студента UH и они смогут завершить обучение и получить диплом в этом статусе. Сейчас Universal University обсуждает с коллегами из UH технические детали продолжения обучения. Вариант завершить обучение по программам UH в Universal University сейчас рассматривается университетом-партнером.

Эта ситуация никак не повлияет на российские программы дополнительного и дополнительного профессионального образования. Набор студентов на российские весенние и летние программы, а также на новый академический год идет в штатном режиме.

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