В Музее Москвы открылась выставка «Москва без окраин» о районе Арбат

В Музее Москвы открылась выставка «Москва без окраин. Арбат» — продолжение междисциплинарного проекта о районах и для районов, который стартовал в 2021 году с выставки о Таганке.

Экспозиция, посвященная Арбату, фокусируется на исследовании старого и нового в городе: как отличить традицию от современности, где проходит граница между прошлым и настоящим, и как ощущает себя человек на исторической территории в эпоху перемен. В районе Арбат старое и новое — это не хронологическая последовательность и временная дистанция, а характеристика образов этого места и того, как они воспринимаются горожанами. Старый Арбат в своем нынешнем виде оказывается моложе Нового Арбата, а прогрессивную модернистскую архитектуру его высотных зданий отделяет от сталинской высотки Министерства иностранных дел РФ всего несколько лет.

Традиционно соавторами проекта выступили горожане, живущие на Арбате или связанные с ним. Они поделились своими личными историями: от воспоминаний о знаменитых арбатских коммуналках до рассказов о молодежных субкультурах, а также предоставили для экспозиции множество предметов.

На выставке можно познакомиться и с героями прошлого — музеи Андрея Белого, Михаила Лермонтова, Алексея Лосева, Константина Мельникова, Александра Скрябина, Александра Пушкина, Марины Цветаевой, сестер Елены, Евгении и Марины Гнесиных создали мини-представительства с вещами и фотографиями из музейных коллекций. Так, в процессе поиска экспонатов кураторы музея отобрали одну из шкатулок в музее-квартире пианистки Елены Гнесиной на Поварской улице. В шкатулке обнаружилась любовная записка 1915 года, о существовании которой не подозревали сотрудники мемориального музея. Соучастниками проекта стали и старшеклассники Школы №91. Они побывали в квартире историка Сигурда Оттовича Шмидта в Кривоарбатском переулке, где познакомились с его творческим наследием, и сделали своеобразный памятник знаменитому арбатскому краеведу. Специально для выставки школьник Ваня Лозинский сделал интерактивный объект «Арбатская азбука».

Кроме этого, у всех желающих будет возможность побывать в гостях у живших в это районе столицы в прошлые века деятелей культуры и искусства — Музеем Москвы разработана специальная экскурсионная программа к выставке.

Выставка дополнена обширной библиотекой с художественными, философскими и историческими произведениями, а также подборкой кинофильмов 1920–1980-х годов, в которых был запечатлен Арбат.

Выставка завершит работу 5 февраля 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.