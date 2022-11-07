Сборные детей из разных стран сыграли в футбол со звездами кино и спорта в Москве!

4 ноября в Москве завершился межрегиональный детский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни». Стадион РЖД Арена собрал более 200 детей для встречи со звездами спорта и кино, участия в футбольных турнирах, творческих мастер-классах и викторинах.

Известный актер и хореограф Дмитрий Бурукин и популярный певец Михаил Гребенщиков под песню «Я волонтер под флагом добра» провели зажигательную утреннюю зарядку с мастером спорта России международного класса Еленой Рыжиковой. После талантливые ученицы и обладательницы множественных кубков школы циркового искусства им. Ю.В.Никулина, выступили с красивыми акробатическими номерами, поставленными к 100-летнему юбилею Юрия Владимировича.

Специальные гости фестиваля — российский футболист, легенда московского «Спартака» Эдуард Мор; актёр театра и кино, хореограф Дмитрий Бурукин; мастер спорта, телекомментатор Дмитрия Градиленко;фристайлер Дмитрий Богачёв, художник Дмитрий Цветков организовали творческие и спортивные мастер-классы, конкурсы и викторины с загадками на тему «Спорт – норма жизни». А тренеры и игроки из женской сборной ФК «Локомотив» провели детям серию мастер-классов. Программу проведения мастер-классов для детей с ОВЗ фонд проводит при поддержке департамента спорта г.Москвы и ФК «Локомотив» уже не первый год.

Главным событием стал традиционный детский международный турнир по мини-футболу «Под флагом добра», который проводится с 2014 года. Комментировали соревнования ведущий МАТЧ-ТВ Артем Шмельков и актер Александр Алешкин. Судили матчи: арбитр всероссийской категории Валерий Шавейко; действующий арбитр РПЛ, арбитр всероссийской категории Илья Елеференко; арбитр FIFA Яна Елеференко; арбитр первой категории Дмитрий Жилинский.

Московский этап фестиваля в этом году стал международным. В нем приняли участие команды из Индии, Германии, Таджикистана (диаспора НУР), ученики еврейской школы 1311 Respect и интернациональная сборная. А также дети из Москвы и Подмосковья: школа Олимпийского резерва «Юность Москвы» по футболу «Буревестник»; центров содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки», «Наш Дом» и «Радуга»; серпуховская школа-интернат «Абсолют»; школа циркового искусства им.Ю.В.Никулина; детских домов «Непоседы», «Ширяево», «Хотьково», ученики колледжа МИД и футбольная академия «East Point».

Для родителей и воспитателей была организована зона, где они могли получить рекомендации по медико-психологическому сопровождению детей от профессора кафедры медицинской подготовки, здоровья и сбережения МПГУ Лещенко Марины Валерьевны и заместителя начальника отдела спортивной и социально-воспитательной работы ГАОУ ВО МГУСиТ Лысоиваненко Елены Николаевны.

В завершении мероприятия перед «волшебниками мяча» и другими гостями выступил детский музыкально-анимационный коллектив композитора Виталия Осошника «Волшебники двора». В течение полутора часов дети и взрослые с огромным удовольствием танцевали под известные композиции. Следом началась церемония вручение наград, где команды получили памятные подарки от Российского Футбольного Союза и медали участников фестиваля. Победители забрали кубки: первое место заняла команда серпуховской школы-интерната «Абсолют», вторыми стали ученики школы циркового искусства им.Никулина; бронза у команды «Шаховская 1».

Фестиваль организован благотворительным фондом «Под флагом добра» и проводится уже не первый год в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» и национального проекта «Демография», при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Московский этап межрегионального детского инклюзивного фестиваля «Футбол – школа жизни» был приурочен к 15-летию благотворительного фонда «Под флагом добра». Его цель – популяризация здорового образа жизни, реабилитация и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей в трудной жизненной ситуации.

Мероприятия фестиваля «Футбол – школа жизни» проводятся при поддержке Официального спонсора ОАО «Российские железные дороги».

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