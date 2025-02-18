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Анимационная картина «200% Волк» – невероятные приключения для всей семьи!

editor
By editor
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200 % волк

Анимационная картина «200% Волк» – продолжение мультфильма «100% Волк», ставшего одним из самых успешных проектов 2021 года в российском прокате. Опасения зрителей напрасны – создатели придумали историю, которая придётся по душе и тем, кто уже знаком с персонажами, и тем, кто только готовится к встрече.

В жизни Фредди Люпина всё по-прежнему: пока родственники-оборотни превращаются в волков, он так и остаётся единственным оборотнем-пуделем. Веру в собственные способности подрывают насмешки: волки хвастаются деятельной помощью людям, заявляя, что пуделю героический подвиг не под силу. Катастрофой оборачивается и заветное желание Фредди. На Землю прилетает лунный дух, который рассказывает о грядущем столкновении планеты и Луны. В компании друзей Люпин отправляется в большое путешествие, чтобы восстановить космический порядок и доказать, что может быть героем.

Алекс Стадерманн вновь в режиссёрском кресле. За годы индустриального развития опытный кинематографист побывал сотрудником Disney, где работал над такими проектами, как «Бэмби 2» и «Тарзан 2», а также срежиссировал мультфильмы «Пчёлка Майя» и «Невероятный Блинки Билл».

«История о пуделе в мире волков – это сюжет, который знаком каждому. Все мы в то или иное время оказывались в состоянии отчуждения, но определяет нас тот способ, которым мы это состояние преодолеваем. Я очень рад, что могу продолжить рассказ о путешествии Фредди в мультфильме «200% Волк». В конце большинства детских фильмов главный герой получает то, о чем всегда мечтал, или понимает, что у него все это было, но их истории на этом не заканчиваются. Фредди тренируется, чтобы стать следующим вожаком стаи, и хотя сейчас он довольствуется ролью пуделя, он еще не понял, что для того, чтобы стать лучшим вожаком, требуется время, терпение и тренировки – в жизни нет коротких путей, прежде чем бежать, нужно многое пройти», – режиссёр Алекс Стадерманн.

200 % волк

200 % волк

200 % волк

200 % волк

200 % волк

История зрительской любви к Фредди Люпину неразрывно связана с книгой Джэйн Лайонс «100% Волк». В 2008 году она была издана Random House Australia и вошла в список лучших книг года по версии Bank Street, а в 2009 году получила рекомендацию Parent’s Choice. Пандемия не помешала кассовому успеху экранизации, вышедшей в 2020 году. Позже на канале ABC Me вышли два сезона хитового телешоу: сериал купили IMDB TB Amazon, Amazon Prime и SUPER RTL.

Изображения предоставлены пресс-службой

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