Фильм «Последний день рождения» выходит в российский прокат

Дату всероссийского проката получила новая картина Киностудии АРК-Фильм «Последний день рождения» – фильм представит компания «Кинологистика». Сценарные ходы, мотивированные тонкой проработкой характеров, и герои, мечущиеся между правдой и ложью в руках манипулятора, – зрители станут непосредственными участниками сложного киноэксперимента.

На празднование дня рождения собирается большая семья: родители, три брата и сестра. Ничто не предвещает беды: мирно текут застольные разговоры, с широкими улыбками поднимаются бокалы. Неловкая реплика меняет всё, и семейное счастье оказывается искусно созданным проектом одного из «братьев», опытного психолога, посвятившего жизнь поиску «формулы счастья». Его метод – манипуляция эмоциями и желаниями окружающих, но в выверенные математические расчёты вмешивается любовь.

В драматическом амплуа выступят звезда шоу «Импровизаторы» Арсений Попов и народная артистка Российской Федерации Ольга Прокофьева, полюбившаяся широкой аудитории ролью Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня».

Роли в картине исполнили Артур Сопельник («Т-34», «Метод 2», «Зелёный фургон»), Александр Андриенко («По зову сердца», «Я не могу без тебя», «Глухарь. Возвращение»), Наталья Бергер («Шпион», «Арбатские тайны», «Тонкие мотивы», «Игра»), Полина Беленькая («Дом образцового содержания», «Гибель империи»).

Автор сценария – Сергей Калужанов, чей разнообразный опыт работы в индустрии подтверждается фильмографией: он принимал участие в создании историй для сериалов «Мажор», «Этерна», «Переговорщик», фильмов «Руки Вверх!», «Время первых», «Мира».

Производство картины осуществлялось на киностудии АРК-Фильм под художественным руководством народного артиста Российской Федерации, режиссёра Вадима Абдрашитова и заслуженного художника России, члена Российской академии художеств Нателллы Тоидзе. В числе созданных на студии работ – «Семь пар нечистых» (военная драма с Юрой Борисовым), «Сокровища партизанского леса», «Тарас Бульба», «Герой нашего времени», «Звезда».