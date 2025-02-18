В Москве завершились съёмки исторической драмы «Князь Андрей»

Древняя Русь, XII век – период жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, возвращается домой из Византии, где провел несколько лет. Его мечта – княжить в своей родной Суздальской земле, превращая ее в новый процветающий центр всей Руси. И хотя властный отец Андрея, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне всего лишь покорного исполнителя своей воли, наследник великокняжеского престола объявляет себя самостоятельным владетелем. Поначалу все его замыслы быстро воплощаются в жизнь: приглашенные из Византии и Европы зодчие строят в Суздальском княжестве белокаменные церкви, крепости и даже целые новые города, укрепляется православие и расцветает торговля. Однако, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей наживает столь же могущественных врагов, которые сплетают вокруг него паутину предательства, заговоров и интриг…

В Москве завершились съемки масштабной многосерийной исторической драмы «Князь Андрей» режиссера Давида Ткебучава. Проект создается кинокомпанией «Москино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Правительства Москвы.

«Мой персонаж – не основная роль в фильме. Но, насколько дано, хочется рассказать, что это была за личность, чем он занимался, что принес для России-матушки, где правил, какие земли присоединял. Это, наверное, для меня самое интересное. Я вообще люблю подобных персонажей несколько с пьедестала снимать и подводить ближе к людям, к тем, кто будет смотреть эту картину, кому интересна история страны и ее герои. Наши правители в Древней Руси были друг другу родственниками, кто-то ближе, кто-то дальше. Но это не мешало им кровно сражаться друг с другом, отвоевывая те или иные интересы, беспощадно идти брат на брата. И, мне кажется, для зрителей эта картина в некоторой степени станет открытием того времени», – говорит исполнитель роли Юрия Долгорукова Александр Балуев.

Главные роли в проекте исполняют Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Полина Чернышова, Артём Ткаченко, Борис Каморзин, Станислав Любшин и другие.

Съемки картины «Князь Андрей» прошли в Москве, в кинокластере, где в специально построенных для фильма масштабных декорациях воссоздали древний город-крепость Боголюбово, съемочная группа работала также в Суздале, Владимире, Боголюбово и Твери.

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