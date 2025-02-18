РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноВ Москве завершились съёмки исторической драмы «Князь Андрей»

В Москве завершились съёмки исторической драмы «Князь Андрей»

editor
By editor
41
князь андрей

Древняя Русь, XII век – период жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, возвращается домой из Византии, где провел несколько лет. Его мечта – княжить в своей родной Суздальской земле, превращая ее в новый процветающий центр всей Руси. И хотя властный отец Андрея, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне всего лишь покорного исполнителя своей воли, наследник великокняжеского престола объявляет себя самостоятельным владетелем. Поначалу все его замыслы быстро воплощаются в жизнь: приглашенные из Византии и Европы зодчие строят в Суздальском княжестве белокаменные церкви, крепости и даже целые новые города, укрепляется православие и расцветает торговля. Однако, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей наживает столь же могущественных врагов, которые сплетают вокруг него паутину предательства, заговоров и интриг…

В Москве завершились съемки масштабной многосерийной исторической драмы «Князь Андрей» режиссера Давида Ткебучава. Проект создается кинокомпанией «Москино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Правительства Москвы.

«Мой персонаж – не основная роль в фильме. Но, насколько дано, хочется рассказать, что это была за личность, чем он занимался, что принес для России-матушки, где правил, какие земли присоединял. Это, наверное, для меня самое интересное. Я вообще люблю подобных персонажей несколько с пьедестала снимать и подводить ближе к людям, к тем, кто будет смотреть эту картину, кому интересна история страны и ее герои. Наши правители в Древней Руси были друг другу родственниками, кто-то ближе, кто-то дальше. Но это не мешало им кровно сражаться друг с другом, отвоевывая те или иные интересы, беспощадно идти брат на брата. И, мне кажется, для зрителей эта картина в некоторой степени станет открытием того времени», – говорит исполнитель роли Юрия Долгорукова Александр Балуев.

Главные роли в проекте исполняют Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Полина Чернышова, Артём Ткаченко, Борис Каморзин, Станислав Любшин и другие.

Съемки картины «Князь Андрей» прошли в Москве, в кинокластере, где в специально построенных для фильма масштабных декорациях воссоздали древний город-крепость Боголюбово, съемочная группа работала также в Суздале, Владимире, Боголюбово и Твери.

князь андрей

князь андрей

князь андрей

князь андрей

князь андрей

Фото © телеканал «Россия»

Предыдущая статья
Певица MACCOYA записала саундтрек к фильму о бойце СВО

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru