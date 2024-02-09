Гарри Поттер, Штирлиц и Чебурашка вошли в топ самых любимых киногероев россиян

В преддверии Дня всех влюбленных МТС для онлайн-кинотеатра KION выяснил, какие киногерои — любимые у россиян, какие качества россияне ценят в своих кумирах больше всего, и как часто смотрят фильмы и сериалы и посещают кинотеатры. В опросе приняло участие 1000 респондентов по всей России.

Большинство россиян (более 70%) смотрят фильмы и сериалы несколько раз в неделю. При этом обычно предпочитают смотреть кино дома: чаще одного раза в месяц кинотеатры посещают только около 15% опрашиваемых, один раз в несколько месяцев — около 40%, не чаще раза в год — около 25% опрошенных, порядка 20% — не посещают кинотеатры вообще. Меньше всего поклонников посещения кинотеатров — в возрасте от 45 лет, около трети респондентов в этой возрастной категории ответили, что они не посещают кинотеатры вообще.

У респондентов в возрасте от 18 до 30 лет в топ-3 любимых персонажей из мира кино вошли Гарри Поттер, Человек-Паук и Шерлок Холмс. В возрасте от 31 до 45 лет — Терминатор, Доктор Хаус, Железный человек. В возрасте от 45 лет — Чебурашка, Штирлиц, Шурик. Также россияне выделяли таких персонажей, как Индиана Джонс, Джек Воробей, Мистер Бин, Саша Белый и Афоня.

Мужчины ответили, что в любимых киногероях они ценят смелость, искренность, доброту, героизм и обаяние, а женщины — дружелюбие, ум, уверенность в себе, целеустремленность, верность. Реже всего опрошенные мужчины отмечали в героях такие качества, как терпеливость, скромность, самокритичность, а женщины — романтичность, нравственность, милосердие.

Среди опрошенных респондентов почти все признались, что имеют привычку пересматривать фильмы и сериалы с любимыми персонажами. Более половины участников опроса относятся к этому как к традиции в канун каких-либо праздников, а остальные — пересматривают такие фильмы и сериалы время от времени, без привязки к поводу.

Опрос проведен компанией МТС для онлайн-кинотеатра KION. В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 лет по всей России. В исследовании использовался метод онлайн-опроса.