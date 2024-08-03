Анимационный сериал «Белые сны»

По сюжету ученые Юра и Коля живут на станции, расположенной на дрейфующей льдине, исследуют регион, помогают нефтяникам, участвуют в запуске дата-центра, спасают медведей, общаются с животными с помощью своих изобретений, совершают научные открытия, не боятся приключений и встречают новых друзей. Зрителей ждет знакомство с главными героями: молодым романтичным ученым Юрой и опытным полярником Колей, ласковым белым медведем-сладкоежкой Нануком, выросшим среди людей, а потому понимающим человеческую речь, с китайским летчиком Мингли и таинственной Аманой, ловко управляющей северным оленем, говорящей на языке китов и наделенной способностями слышать природу и предсказывать будущее.

«Секрет успеха „Белых снов“ кроется в сочетании увлекательных приключений и важных экологических посланий. Герои мультфильма, полярники Юра, Коля и их друг Мингли, не только переживают захватывающие истории, но и демонстрируют зрителям важность заботы о природе и сохранения экосистемы Арктики. Яркая анимация, запоминающиеся персонажи, глубокие темы, прописанные доступным языком, сделали проект одновременно образовательным и развлекательным. Проект учит зрителей экологической ответственности и бережному отношению к окружающей среде. Герои показывают пример того, как можно справляться с трудностями сообща, проявляя уважение и к природе, и друг к другу», — говорит сценарист Андрей Золотков.

Зрители увидят инновационные технологии, используемые для исследования арктической экосистемы. Регион показан в проекте как центр научных открытий и экономических возможностей России. Зритель также увидит элементы культурного наследия коренных народов Арктики, их традиции и образ жизни.

«Работа над проектом оказалась приятным испытанием, потому что Амана — очень непростая героиня. Я сразу представила ее себе девушкой стихии, воплощением природы в живом человеке. Мы долго искали тембр ее голоса, манеру речи, особенности и интересности. И когда нашли, я получила огромное удовольствие от процесса, потому что Амана начала раскрываться новыми гранями с каждой серией. Она может быть сильной, такой, что у нее не забалуешь, может быть трогательной, может быть смешной. И еще в процессе работы я узнала несколько слов на якутском языке. А потом увидела, как это все нарисовано, и вообще влюбилась в проект», — рассказывает актриса Таисия Тришина, подарившая голос героине Амане.

Музыку для проекта написал композитор Александр Биллион: «Так как история „Белых снов“ окружена плотным льдом и суровым белым снегом, помимо „полярных красот“, в музыке я старался передать атмосферу уюта, который создают герои мультсериала. Поэтому в саундтреке преимущественно использовал „тёплые“ аналоговые синтезаторы, хотя и они иногда изображают сопровождающий сюжет полярный ветер и блеск снега. Также в синтетический звук вплетается „околороковая“ тема лидера команды, Николая, а еще — обаятельная и мистическая тема местной жительницы, Аманы, с использованием таких интересных северных инструментов, как варган и тальхарпа».

Актер Владимир Войтюк, голосом которого говорят Юра и Мингли, уверен, что зрители полюбят сериал, потому что он получился очень самобытным, умным, веселым и очень красочным. По его словам, «Белые сны» удивят своей искренностью, глубиной и визуальным исполнением.

Проект уже получил признание профессиональной индустрии и зрителей: «Белые сны» удостоены призов Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» в номинациях «Лучший анимационный сериал» и «Выбор зрителей».