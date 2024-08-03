Легендарный павильон и арки-юбиляры – знаковые объекты ВДНХ

Ряды павильонов и скульптур, легендарные монументы и богатая история, уходящая корнями в прошлый век, — такой ВДНХ посетители знают сегодня. В этом году главная выставка страны отмечает 85-летие. Юбилейным 2024-й стал и для трех ее знаковых сооружений: павильона № 1 «Центральный», а также арок главного и северного входов. Все они признаны объектами культурного наследия федерального значения.

Арка северного входа. Первая и старейшая

Вместе с ВДНХ в первый день августа 85-летие отметила арка северного входа — старейшее сооружение на территории выставки. Триумфальная трехпролетная арка, обращенная на улицу Сергея Эйзенштейна, прежде служила главным входом на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (ВСХВ), которая позднее получила привычное современным посетителям название — ВДНХ.

Северный (ранее — главный) вход был начальной точкой осмотра. Недалеко от него располагались конечные остановки трамваев, троллейбусов и автобусов, а также стоянка маршрутных такси. Станции метро в окрестностях выставки тогда еще не было. Пройдя под сводами, посетители попадали на Административную площадь, а оттуда по Главной аллее проходили к главному павильону.

Арку возвели к открытию выставки, которое состоялось 1 августа 1939 года. Монументальное сооружение построили по проекту Леонида Полякова. У арки трехчастная композиция, ее центральная часть состоит из двух высоких арок квадратного сечения, поставленных одна за другой. Сохранились лепные рельефы центральных арок и декор внутри куполов на тему изобилия — это гирлянды из плодов, колосьев, виноградных гроздей с листьями и лент.

Арка была главным входом на выставку с момента ее открытия до 1954-го. В те годы вход на ВСХВ состоял из Триумфальной арки и служебных корпусов, которые не сохранились.

Реставрировать арку северного входа начали в сентябре 2016 года, а в июне 2017-го ее снова открыли. За полгода работ эксперты восстановили стены, кровлю и несущие металлоконструкции каркаса, лепные рельефы и декор, привели в порядок гранитный цоколь.

Теперь арка выглядит максимально приближенно к тому образу, какой видели москвичи 85 лет назад и какой был запечатлен на кадрах старых советских фильмов. Строение появлялось в картинах «Подкидыш» 1939 года, «Светлый путь» 1940 года, «Свинарка и пастух» 1941 года и «Дом, в котором я живу» 1957 года.

Арка главного входа. Имперская архитектура и символ ВДНХ

В послевоенные годы ВСХВ решили реконструировать. Именно тогда центральный вход стал называться северным, а на территории выставки появилась еще одна арка. Она должна была стать главной и превзойти по монументальности первый портал.

Строительством нового входа занялся советский архитектор Иннокентий Мельчаков. Он задумал арку в стиле сталинского ампира, при этом сделал ее пятипролетной и присоединил к ней боковые крылья и дугообразные корпуса (циркумференции). За счет этого постройки главного входа по ширине раскинулись более чем на 300 метров. Масштаб прослеживался и в других архитектурных решениях. Высота ворот главного входа была выбрана так, чтобы при подходе к ним через центральный арочный пролет был целиком виден павильон № 1 «Центральный». Предполагалось, что портал должен беспрепятственно пропускать до 100 тысяч человек в день.

Саму арку оформили в духе имперской архитектуры Древнего Рима. Сверху установили восьмиметровую бетонную скульптуру «Тракторист и колхозница», что придало входу еще больше монументальности. Фигуры возносят на 32-метровую высоту аллегорический сноп колосьев, который олицетворяет достижения советского народа: тяжелую промышленность и сельское хозяйство. Для большей торжественности скульптуру облицевали золотой смальтой, а сноп изготовили из латуни.

Строительство нового главного входа завершили ко второму открытию ВСХВ в 1954-м, и в этом году сооружение отмечает 70-летие. За это время арка главного входа стала одним из главных символов ВДНХ. Она также украсила логотип выставки.

Сохранить исторический вид монументального строения удалось благодаря реставрации. Работы провели в 2017 году. На арке восстановили барельефы с изображением тружеников сельского хозяйства. Прежний облик вернули и фигурам тракториста и колхозницы. Специалисты восстановили утраченные фрагменты золотой смальты, покрывающей скульптуру, и обновили золочение снопа.

Сегодня в правом крыле арки главного входа находится музей ВДНХ, а в левом крыле открыты флагманский инфоцентр, семейный хаб, магазин сувениров и центр московского долголетия.

Павильон «Центральный». Хранитель наследия и истории

В этом году 70-летие отмечает и павильон № 1 «Центральный» — одно из самых монументальных сооружений выставки. Он возвышается на 97 метров над землей и сразу поражает гостей своим величием.

Здание возвели в 1950–1954 годах по проекту архитекторов Георгия Щуко и Евгения Столярова взамен прежней деревянной постройки. Она не вписывалась в новую архитектурную композицию ВДНХ 1950-х, поэтому было решено ее переделать. Новый павильон возвели в стиле сталинского ампира. Сверху установили шпиль со звездой, а на фасадах разместили герб СССР и по 16 медальонов с гербами союзных республик с двух сторон. До 1963 года павильон носил название «Главный».

Историю прошлого можно найти не только снаружи здания, но и в его интерьерах. В павильоне располагается девять тематических залов: один центральный и восемь выставочных, связанных с ним. При постройке все помещения были отделаны искусственным мрамором и украшены произведениями искусства. Например, в зале Великой Октябрьской революции можно увидеть картину художника Павла Соколова-Скали «Штурм Зимнего дворца», а в зале Конституции — четыре панно, посвященных счастливой жизни советских граждан, авторства разных мастеров. До наших дней сохранились лишь два полотна из четырех.

В 1990-е годы выставочные залы были разделены на два этажа антресолями, а все пространство павильона заполнили торговые киоски. В 2000-м там открыли культурный центр «Дом народов России» с музеем. Экспозиции размещались в здании до 2014-го. В том же году в павильоне начали демонтировать поздние торговые конструкции. В этот момент экспертов ждало настоящее открытие: на стене в зале Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне был обнаружен гипсовый горельеф «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!» — масштабная работа скульптора Евгения Вучетича. Произведение считалось безвозвратно утерянным 40 лет. Реставраторам понадобилось около года, чтобы вернуть ему первозданный вид. Утраченные фрагменты воссоздавали по старым фотографиям. На горельефе, который занимает 90 квадратных метров, изображено более 1,5 тысячи персонажей. Это фигуры рабочих, ученых и пионеров в человеческий рост.

В сентябре 2014 года специалистов ждало еще одно открытие. На цокольном этаже здания эксперты обнаружили картину «Второй Всесоюзный съезд колхозников и ударников труда 1935 года», которую тоже считали утраченной. Это еще одно масштабное произведение: размер холста — 6,75 метра на 11 метров. Полотно было создано в 1953-м авторским коллективом под руководством живописца Александра Герасимова. В числе других находок — фресковая живопись 1958 года с изображением сельскохозяйственных работ.

В 2017 году в павильоне № 1 «Центральный» началась реставрация. В порядок привели шпиль и венчающую его золотую звезду, тонировали под позолоту капители колонн, гербы и ленты на фасаде, отреставрировали исторические двери. Масштабные работы прошли и внутри павильона. В центральном зале обнаружили и расчистили декоративные полукруглые арки, более 40 лет скрывавшиеся под слоем штукатурки. Отреставрировали световые плафоны, колонны из оселкового мрамора и паркетные полы.