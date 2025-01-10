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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В сети представили российский трейлер и постер фильма Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия»

editor
By editor
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Компания RWV Film представляет премьеру российского трейлера и постера фильма Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия».

Картина рассказывает о трёх днях из жизни итальянского художника и скульптора Амадео Модильяни, которые тот провёл в 1916 году Париже.

Модильяни, обаятельный хулиган, завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин, окунается в пучину богемной жизни в попытках понравиться критикам и продать свои работы, но из раза в раз терпит неудачу. Почти отчаявшись, он собирается бросить все, как вдруг приходит весть о прибытии в город видного коллекционера. Моди получает шанс изменить свою жизнь и превратиться из неизвестного художника в звезду мировой величины.

В ролях: Риккардо Скамарчо («Тень Караваджо», «Джон Уик 2»), Аль Пачино, Антония Деспла («Шантарам», «Виктория»), Стивен Грэм («Большой куш», «Пираты Карибского моря: На странных берегах») и другие.

«Моди: Три дня на крыльях безумия» — это картина совместного производства кинокомпаний Barry Navidi Productions и IN.2 Film, Red Sea Film Festival Foundation и кинокомпании RWV Film во главе с продюсером Константином Ёлкиным.

Также «Моди: Три дня на крыльях безумия» — это второй после «Жанны Дюбарри» проект компании RWV Film в партнерстве с продюсером Светланой Мигуновой-Дали и второй международный проект в сотрудничестве с Джонни Деппом и его продюсерской компанией In. 2 (в 2023 году компания со-продюсировала фильм «Жанна Дюбарри»).

Джонни Депп о фильме

Деннис Хоппер однажды спросил: «Если бы вам было отказано в творчестве, вы бы умерли?”. Я думаю, для Амедео Модильяни ответом было бы “Да”. Он находился во власти своих талантов, во власти своей непостоянной натуры. Другого пути для него не было. Он бы никогда и не подумал пойти по другому пути. Моди было суждено двигаться только в том направлении, в котором он шел. Даже после того, как он все уничтожил, оставался только один путь. И он должен был начаться снова, ибо Модильяни рожден был творить…

И в этом смысле я чувствую схожесть наших судеб. И я вижу, что у всех, кто мне дорог, от Боба Дилана до Артура Рембо, Тома Уэйтса, Жан-Мишеля Баскии, Патти Смит, Шейна Макгоуэна, Хантера С. Томпсона, Джека Керуака, Тима Бертона, Джеффа Бека, — у каждого художника, кто хоть чего-то стоит в этой бренной жизни, — схожая судьба.

Выбор в том, что выбора нет. Твори или умри».

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