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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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На ВДНХ возобновила работу «Робостанция»

editor
By editor
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робостанция

В павильоне №2 на ВДНХ возобновила работу «Робостанция», где представлены роботы, которых создатели площадки тщательно собирали по всей России и всему миру. На текущий момент это самая большая выставка роботов в России. Все экспонаты интерактивные.

Специалисты «Робостанции» расскажут о том, какие команды знает робособака, какая концертная программа у робота-актера Теспиана, какие задачи выполняют коллаборативные роботы на производствах, для каких целей были изобретены роборыбы и как они ведут себя в воде. Помимо роботов на выставке представлены уникальные экспонаты дополненной и виртуальной реальности.

Ежедневно на этой площадке будут проходить инженерные мастер-классы, где дети разных возрастов познают азы схемотехники, робототехники и программирования. Юные гости научатся мыслить и творить, как настоящие инженеры. На игровых занятиях они своими руками смастерят настоящий световой меч, прототип самолета, робота-вездехода и многое другое. В мастер-классах могут принять участие не только дети, но и родители.

Для взрослых на выставке открыта зона лектория-коворкинга, где можно отдохнуть, поработать, почитать, а также послушать лекции от ведущих специалистов в области технических наук. Здесь будут проходить встречи с изобретателями в формате диалога, выступления топовых спикеров и представителей крупных компаний.

Отдельно будут проводиться лекции для детей и подростков, во время которых специалисты «Робостанции» расскажут о профессиях будущего, современных роботах и великих изобретателях.

«Робостанция» была закрыта с ноября 2023 года на время проведения Международной выставки-форума «Россия». Экспозиция открывается снова, гостей ждет обновленный дизайн пространства, новые экспонаты. Теперь на «Робостанции» гости смогут отследить развитие робототехники от прошлого к настоящему.

Здесь представлено большое количество отечественных разработок. «Робостанция» активно сотрудничает с техническими вузами России. Студенты на базе выставки создают роботов под руководством инженеров «Робостанции», реализуют свои проекты, которые выставляются на экспозиции.

Попадая в павильон №2, гости сразу погружаются в еще не изведанный мир роботов. В первом зале они становятся путешественниками и оказываются в машине времени, которая переносит в прошлое. В этом зале можно увидеть то, с чего начиналась робототехника: от первых наработок в области инженерии до воздушного винта да Винчи — первого прототипа вертолета.

Далее посетители попадают в зал, где представлены новейшие разработки в области робототехники. Здесь можно понаблюдать, как работают роботы, и понять, что в наше время уже невозможно представить жизнь без помощи автоматики. В этом пространстве демонстрируются роботы, которые каждый день трудятся на производствах, ежедневно поддерживая все отрасли жизнедеятельности человека.

Из настоящего путешественники перемещаются в город будущего. По улицам ходят роботы, играют в робофутбол и робохоккей, общаются между собой и выгуливают робособак. Здесь можно посетить живой робоуголок, погладить тюленя, пообниматься с мишками, понаблюдать за роборыбами в большом аквариуме. Сделать паузу и отдохнуть можно в уютном кафе «Робосфера» с роботами-официантами. Гости насладятся рецептами, сгенерированными искусственным интеллектом, а в хорошую погоду проведут время в летней зоне кафе с лежаками и настольным теннисом.

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