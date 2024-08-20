Анимационный сериал «На волне Попова»

Проект «На волне Попова» представит 8 анимационных эпизодов, рассказывающих о жизни и достижениях великого русского физика и изобретателя Александра Степановича Попова. Эпизоды проекта, выполненные в увлекательной научно-популярной форме, позволят зрителям окунуться в мир науки и открытий, а также проследить влияние Попова на современное технологическое и культурное развитие общества. «На волне Попова» станет уникальным для России анимационным сериалом, который через историю жизни великого русского ученого Александра Попова войдет в эмоциональный диалог с молодыми зрителями и расскажет о социальном опыте прохождения сложных жизненных ситуаций, самоопределения и творческого самовыражения. Всероссийская премьера пилотного эпизода сериала состоялась на фестивале «Медвежонок» в Перми, в родном крае изобретателя, в июне 2024 года.

Проект реализуется Продюсерским центром «Вдохновители» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Продюсерский центр «Вдохновители» — это уникальная команда по созданию креативного импакт-контента для подростков и молодежи, включающего фильмы, сериалы, ролики, аудио, книги, журналы и другие медиа-проекты. Ключевой партнер Центра — Движение «Вдохновители», экспертиза и методология которого в этом проекте соединяются с авторской анимацией, что позволило создать оригинальный и самобытный культурный продукт.

Каждый анимационный эпизод «На волне Попова» сопровождается специально написанным для проекта саундтреком. Автором слов и музыки выступил Алексей Боровиков, основатель бренда умных песен «Чёрное Олово». Производством анимационного сериала занимается российская кинокомпания Red Pepper Film из Екатеринбурга, которая за время своего существования собрала более 100 российских и международных наград (в их числе Золотой Орел, Кинотавр, Eurobest, Red Apple). Проекты Red Pepper Film принимали участие в Cannes Lions, Vancoover Film Festival, Webby Awards и многих других фестивалях.

Продюсеры проекта Аля Береславцева и Олеся Овчинникова — участники клуба «Хэдлайнеры. Импакт медиа», эксперты в создании контента, направленного на позитивные социальные изменения. Проект раскрывает темы наставничества, поддержки и мотивации подростков через успешную ролевую модель. Согласно исследованию, проведенному Движением «Вдохновители», 71% подростков испытывают потребность в контенте на темы наставничества, мотивации для принятия решений и ролевых моделей. Таким по праву можно считать «отца» радио Александра Попова.

Александр Попов родился в семье священнослужителей и не знал грамоты до 11 лет. Он стал одним из самых значимых изобретателей в истории человечества, заложив основы радиосвязи, создав первый рентгеновский аппарат, грозоотметчик, кристаллический точечный диод и др. Благодаря его вкладу в науку, сегодня мы пользуемся такими незаменимыми вещами как смартфон, компьютер и интернет.

Анимационный проект «На волне Попова» подчеркивает не только достижения великого ученого в области науки, но и выделяет Александра Степановича как ролевую модель для молодежи. Попов — это упорство, трудолюбие и любовь к знаниям, которые привели к выдающимся открытиям и успехам.

Сооснователь Продюсерского центра «Вдохновители», партнер, генеральный и креативный продюсер Аля Береславцева рассказывает о форме сериала:

«Сегодня анимация, наряду с игровым кинематографом, — это поле для творческих экспериментов, которые интересны молодежи. Для обеспечения высокого художественного уровня сериала, что важно для целевой аудитории, будет использована и 2D графика, и персонажная анимация». Управляющий партнер, генеральный продюсер и сооснователь Продюсерского центра, а также Вдохновитель Олеся Овчинникова уточняет: «Средства авторской анимации выбраны не случайно. Согласно исследованиям, 70% российских подростков и молодых людей до 25 лет регулярно смотрят мультфильмы». Проект реализуется в направлении импакт-контента, который непременно вызовет эмоциональный отклик у зрителей, вдохновит, откроет новые горизонты и популяризирует науку и технологии среди молодежи. В этом плане анимация становится не только развлекательным жанром, но и указывает на социальные проблемы и ставит сложные вопросы, а также помогает их решению.