Новый оригинальный детектив «Дом с ментами» представили на Пятом канале

Пятый канал начал показ оригинальной детективной новинки «Дом с ментами». Необычные декорации, различные по характерам главные персонажи, юмор и захватывающий сюжет в каждой серии. С понедельника по четверг будет выходить по два премьерных эпизода ежедневно.

В отдаленном городском районе Васельково несколько лет назад закрыли отдел полиции, а сотрудников перевели в новое здание. Никто не ожидал, что район начнет активно развиваться и разрастаться. Но вот транспортная недоступность останется прежней. Если машины ППС иногда и заезжают на «выселки», то обычным операм приходится тратить на дорогу по два часа в один конец. Руководство полиции принимает решение – перевести в Васельково четырех сотрудников, а заодно и поселить их в старом здании бывшего отдела.

Герои сериала — Егор Ожогин, Анатолий Давыдов, Михаил Бельский и Сергей Матюшин. Все они – «сбитые летчики». И служба в отдаленном отделе – единственная для них возможность сохранить работу и звание.

Мария Цветкова, исполнительница главной роли в сериале «Дом с ментами»:

— Когда я читала сценарий, я все время смеялась. В нем очень много юмора и шуток, понятных каждому. Особенно понравилось, что работа и личная жизнь героев тесно переплетены. Бытовые истории, детали и происшествия как раз и помогают раскрыть характеры персонажей с необычной стороны.

Подполковнику Мухиной придется держать свою команду в ежовых рукавицах. Майор Ожогин – отличный профессионал, но много выпивает после смерти жены. Капитан Давыдов – любитель женщин. Капитан Бельский отправлен в «ссылку» за экономическую аферу. Лейтенант Матюхин – парень из провинциального городка без опыта.

Теперь оперативники из убойного отдела вынуждены жить и работать под одной крышей. С легкой руки местных жителей это здание стали называть «Дом с ментами». Но самим полицейским не до смеха. Как можно не иметь собственного угла? И сколько нужно раскрыть дел, чтоб получить служебную квартиру?