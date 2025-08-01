Государь: роль личности в истории никто не отменял

Петр I – это Государь, который изменил всё! В 2025 году онлайн-кинотеатр Окко представил масштабную премьеру Государь 2025 сериал смотреть по ссылке. Царь, в последствии первый Император России был уникальным правителем, который не просто покровительствовал наукам и ремеслам, но сам лично и глубоко вникал в них, осваивал множество практических профессий и теоретических знаний. Это было частью его философии служения государству и стремления преобразовать Россию. Вот основные виды наук и профессий, в которых он достиг мастерства или глубокого понимания:

Кораблестроение и морское дело (Главная страсть)

Профессии: Плотник, корабельный мастер, судовой чертежник, штурман, корабельный инженер.

Плотник, корабельный мастер, судовой чертежник, штурман, корабельный инженер. Науки: Навигация, астрономия (для определения координат), картография, гидрография, теория корабля.

Навигация, астрономия (для определения координат), картография, гидрография, теория корабля. Где учился: Активно работал на верфях Голландии (Заандам, Амстердам, 1697-1698) и Англии (Дептфорд, 1698) под псевдонимами (Петр Михайлов), получая разряды и работая руками. Лично участвовал в проектировании и постройке десятков кораблей.

Военное искусство (Армия и Флот)

Профессии: Бомбардир (начинал в «потешных» войсках, которые сам же и придумал, собрав свою гвардию из своих ровесников – друзей детства), артиллерист, инженер-фортификатор, сапер, военный инженер, адмирал (фактически).

Бомбардир (начинал в «потешных» войсках, которые сам же и придумал, собрав свою гвардию из своих ровесников – друзей детства), артиллерист, инженер-фортификатор, сапер, военный инженер, адмирал (фактически). Науки: Артиллерийское дело, баллистика, фортификация (строительство крепостей), тактика и стратегия сухопутных и морских сражений, организация войск, военная топография.

Артиллерийское дело, баллистика, фортификация (строительство крепостей), тактика и стратегия сухопутных и морских сражений, организация войск, военная топография. Практика: Лично командовал войсками в сражениях (Азов, Лесная, Полтава), руководил осадными работами, изучал передовой европейский опыт.

Инженерное дело

Профессии: Инженер-механик, гидротехник, часовщик, токарь по металлу и кости.

Инженер-механик, гидротехник, часовщик, токарь по металлу и кости. Науки: Механика, гидравлика, основы машиностроения.

Механика, гидравлика, основы машиностроения. Практика: Лично проектировал и строил шлюзы и каналы (начало Вышневолоцкой системы, обводные каналы Петербурга), интересовался сложными механизмами, работал на токарном станке (его коллекция токарных изделий огромна).

Артиллерия и Оружейное дело

Профессии: Литейщик пушек, оружейный мастер.

Литейщик пушек, оружейный мастер. Науки: Металлургия (особенно литье бронзы и чугуна), баллистика, пороховое дело.

Металлургия (особенно литье бронзы и чугуна), баллистика, пороховое дело. Практика: Лично отливал пушки (например, в Олонце), разбирался в устройстве оружия, контролировал качество производства на заводах.

Медицина

Науки: Анатомия, хирургия.

Анатомия, хирургия. Практика: Посещал анатомические театры в Европе, лично ассистировал при операциях, собрал огромную коллекцию «монстров» (анатомических аномалий). В настоящее время его коллекция хранится в Кунсткамере Санкт-Петербурга.

География, геодезия и картография

Науки: География, геодезия, картография.

География, геодезия, картография. Практика: Лично составлял карты (например, Азовского моря после его взятия), инициировал и руководил первыми масштабными картографическими съемками России, собирал географические данные.

Гражданское строительство и архитектура

Профессии: Архитектор-практик (хотя и без систематического образования), градостроитель.

Архитектор-практик (хотя и без систематического образования), градостроитель. Практика: Лично разрабатывал первые планы Санкт-Петербурга, Петропавловской крепости, проектировал типовые дома, активно участвовал в планировке города и контроле за строительством.

Основы точных и естественных наук

Науки: Математика (необходимая для артиллерии, навигации, инженерии), физика (механика, оптика), астрономия.

Эпоха правления Петра Великого и рождение Российской Империи

Правление Петра I (1682-1725, самостоятельно с 1689) стало поворотным моментом в истории России, временем радикальных преобразований, заложивших основы имперского могущества и европеизации страны. Его царствование – это история насильственного «прорубания окна в Европу» и создания принципиально нового государства.

Северная Война и военная реформа

Главным делом Петра стала борьба за выход к Балтийскому морю – затяжная и кровопролитная Северная война (1700-1721) против Швеции. Поражение под Нарвой (1700) стало горьким уроком. Царь с невероятной энергией взялся за создание современной регулярной армии и флота. Была введена рекрутская повинность, набирая солдат пожизненно. Строились верфи (Воронеж, позже Санкт-Петербург), литейные заводы (Олонец, Урал). Победы у деревни Лесной (1708) и под Полтавой (1709) сломили мощь шведской армии Карла XII. Созданный с нуля флот одержал победы при Гангуте (1714) и Гренгаме (1720). Итогом войны стал Ништадтский мир (1721), по которому Россия получила Ингрию, Эстляндию, Лифляндию, часть Карелии с Выборгом и выход к Балтике. Россия провозглашена Империей.

Административные преобразования

Старая система управления (Боярская дума, приказы) не отвечала новым задачам. Петр провел радикальную реформу и создал:

Сенат (1711): Высший орган управления, контролирующий администрацию и финансы в отсутствие царя. Коллегии (1718-1720): Заменили приказы. Каждая ведала конкретной отраслью (Иностранных дел, Военная, Адмиралтейская, Берг-, Мануфактур- и др.) по шведскому образцу. Губернская реформа (1708-1715): Страна разделена на губернии во главе с губернаторами, обладавшими огромной властью. Позже губернии делились на провинции и дистрикты. Табель о рангах (1722): Упорядочила государственную службу. Карьера зависела от личных заслуг и выслуги лет, а не только от знатности рода. Открыла путь к высшим постам талантливым выходцам из низов. Указ о престолонаследии (1722): Давал императору право самому назначать наследника, что породило в будущем эпоху дворцовых переворотов.

Экономические изменения

Война требовала огромных средств. Петр активно развивал промышленность, особенно военную и металлургическую. Строились мануфактуры (казенные и частные с господдержкой). Для обеспечения их рабочей силой вводились приписные (к заводам) и посессионные (проданные заводу) крестьяне. Росли налоги, введены новые (включая знаменитую «бородовую пошлину»). Поощрялась внешняя торговля (политика меркантилизма и протекционизма).

Церковная Реформа

Ликвидация патриаршества после смерти патриарха Адриана (1700) и создание Святейшего Синода (1721), подчиненного императору, превратили церковь в часть государственного аппарата («духовную коллегию»). Церковные земли перешли под государственное управление.

Культурный переворот

Петр стремился изменить сам образ жизни элиты и отчасти общества. При его правлении начались:

Европеизация быта: Борода и традиционное платье облагались пошлиной, вводилась европейская одежда, ассамблеи (светские собрания), курение табака.

Развитие образования и науки: Открыты Навигацкая, Артиллерийская, Инженерная школы, Медицинское училище. Основана Академия наук (1724). Введен гражданский шрифт (1708), облегчивший чтение светской литературы. Начато систематическое изучение страны (экспедиции). Издавалась первая российская газета «Ведомости».

Строительство Санкт-Петербурга (с 1703): Новая столица на берегах Невы стала не только символом обновленной, европейской России, но и своеобразным «окном в Европу».

За свою жизнь и годы правления Петр I создал мощную империю с современной (по меркам времени) армией и флотом, эффективной бюрократией, развивающейся промышленностью. Россия утвердилась как великая европейская держава. Однако цена преобразований была огромна: неимоверное налоговое бремя, рост крепостного гнета, массовые человеческие жертвы на стройках и войне, раскол общества на сторонников и противников реформ. Методы правления были жестокими. Но масштаб изменений и их долговременное влияние на судьбу России неоспоримы. Петр стал олицетворением мощного, но противоречивого рывка в будущее. Впоследствии Петра I назвали «просвещенным деятелем», сочетавшим власть с личным мастерством и глубоким интересом к прикладным знаниям. Его освоение наук и профессий было не хобби, а важнейшей частью титанической работы по преобразованию России. Обо всём этом рассказывается в сериале «Государь», видеоряд, сцены, костюмы, характер героев, мастерство актеров и режиссура впечатляют.