Государь: роль личности в истории никто не отменял

Петр I – это Государь, который изменил всё! В 2025 году онлайн-кинотеатр Окко представил масштабную премьеру Государь 2025 сериал смотреть по ссылке. Царь, в последствии первый Император России был уникальным правителем, который не просто покровительствовал наукам и ремеслам, но сам лично и глубоко вникал в них, осваивал множество практических профессий и теоретических знаний. Это было частью его философии служения государству и стремления преобразовать Россию. Вот основные виды наук и профессий, в которых он достиг мастерства или глубокого понимания:
Кораблестроение и морское дело (Главная страсть)
- Профессии: Плотник, корабельный мастер, судовой чертежник, штурман, корабельный инженер.
- Науки: Навигация, астрономия (для определения координат), картография, гидрография, теория корабля.
- Где учился: Активно работал на верфях Голландии (Заандам, Амстердам, 1697-1698) и Англии (Дептфорд, 1698) под псевдонимами (Петр Михайлов), получая разряды и работая руками. Лично участвовал в проектировании и постройке десятков кораблей.
Военное искусство (Армия и Флот)
- Профессии: Бомбардир (начинал в «потешных» войсках, которые сам же и придумал, собрав свою гвардию из своих ровесников – друзей детства), артиллерист, инженер-фортификатор, сапер, военный инженер, адмирал (фактически).
- Науки: Артиллерийское дело, баллистика, фортификация (строительство крепостей), тактика и стратегия сухопутных и морских сражений, организация войск, военная топография.
- Практика: Лично командовал войсками в сражениях (Азов, Лесная, Полтава), руководил осадными работами, изучал передовой европейский опыт.
Инженерное дело
- Профессии: Инженер-механик, гидротехник, часовщик, токарь по металлу и кости.
- Науки: Механика, гидравлика, основы машиностроения.
- Практика: Лично проектировал и строил шлюзы и каналы (начало Вышневолоцкой системы, обводные каналы Петербурга), интересовался сложными механизмами, работал на токарном станке (его коллекция токарных изделий огромна).
Артиллерия и Оружейное дело
- Профессии: Литейщик пушек, оружейный мастер.
- Науки: Металлургия (особенно литье бронзы и чугуна), баллистика, пороховое дело.
- Практика: Лично отливал пушки (например, в Олонце), разбирался в устройстве оружия, контролировал качество производства на заводах.
Медицина
- Науки: Анатомия, хирургия.
- Практика: Посещал анатомические театры в Европе, лично ассистировал при операциях, собрал огромную коллекцию «монстров» (анатомических аномалий). В настоящее время его коллекция хранится в Кунсткамере Санкт-Петербурга.
География, геодезия и картография
- Науки: География, геодезия, картография.
- Практика: Лично составлял карты (например, Азовского моря после его взятия), инициировал и руководил первыми масштабными картографическими съемками России, собирал географические данные.
Гражданское строительство и архитектура
- Профессии: Архитектор-практик (хотя и без систематического образования), градостроитель.
- Практика: Лично разрабатывал первые планы Санкт-Петербурга, Петропавловской крепости, проектировал типовые дома, активно участвовал в планировке города и контроле за строительством.
Основы точных и естественных наук
- Науки: Математика (необходимая для артиллерии, навигации, инженерии), физика (механика, оптика), астрономия.
Эпоха правления Петра Великого и рождение Российской Империи
Правление Петра I (1682-1725, самостоятельно с 1689) стало поворотным моментом в истории России, временем радикальных преобразований, заложивших основы имперского могущества и европеизации страны. Его царствование – это история насильственного «прорубания окна в Европу» и создания принципиально нового государства.
Северная Война и военная реформа
Главным делом Петра стала борьба за выход к Балтийскому морю – затяжная и кровопролитная Северная война (1700-1721) против Швеции. Поражение под Нарвой (1700) стало горьким уроком. Царь с невероятной энергией взялся за создание современной регулярной армии и флота. Была введена рекрутская повинность, набирая солдат пожизненно. Строились верфи (Воронеж, позже Санкт-Петербург), литейные заводы (Олонец, Урал). Победы у деревни Лесной (1708) и под Полтавой (1709) сломили мощь шведской армии Карла XII. Созданный с нуля флот одержал победы при Гангуте (1714) и Гренгаме (1720). Итогом войны стал Ништадтский мир (1721), по которому Россия получила Ингрию, Эстляндию, Лифляндию, часть Карелии с Выборгом и выход к Балтике. Россия провозглашена Империей.
Административные преобразования
Старая система управления (Боярская дума, приказы) не отвечала новым задачам. Петр провел радикальную реформу и создал:
- Сенат (1711): Высший орган управления, контролирующий администрацию и финансы в отсутствие царя.
- Коллегии (1718-1720): Заменили приказы. Каждая ведала конкретной отраслью (Иностранных дел, Военная, Адмиралтейская, Берг-, Мануфактур- и др.) по шведскому образцу.
- Губернская реформа (1708-1715): Страна разделена на губернии во главе с губернаторами, обладавшими огромной властью. Позже губернии делились на провинции и дистрикты.
- Табель о рангах (1722): Упорядочила государственную службу. Карьера зависела от личных заслуг и выслуги лет, а не только от знатности рода. Открыла путь к высшим постам талантливым выходцам из низов.
- Указ о престолонаследии (1722): Давал императору право самому назначать наследника, что породило в будущем эпоху дворцовых переворотов.
Экономические изменения
Война требовала огромных средств. Петр активно развивал промышленность, особенно военную и металлургическую. Строились мануфактуры (казенные и частные с господдержкой). Для обеспечения их рабочей силой вводились приписные (к заводам) и посессионные (проданные заводу) крестьяне. Росли налоги, введены новые (включая знаменитую «бородовую пошлину»). Поощрялась внешняя торговля (политика меркантилизма и протекционизма).
Церковная Реформа
Ликвидация патриаршества после смерти патриарха Адриана (1700) и создание Святейшего Синода (1721), подчиненного императору, превратили церковь в часть государственного аппарата («духовную коллегию»). Церковные земли перешли под государственное управление.
Культурный переворот
Петр стремился изменить сам образ жизни элиты и отчасти общества. При его правлении начались:
- Европеизация быта: Борода и традиционное платье облагались пошлиной, вводилась европейская одежда, ассамблеи (светские собрания), курение табака.
- Развитие образования и науки: Открыты Навигацкая, Артиллерийская, Инженерная школы, Медицинское училище. Основана Академия наук (1724). Введен гражданский шрифт (1708), облегчивший чтение светской литературы. Начато систематическое изучение страны (экспедиции). Издавалась первая российская газета «Ведомости».
- Строительство Санкт-Петербурга (с 1703): Новая столица на берегах Невы стала не только символом обновленной, европейской России, но и своеобразным «окном в Европу».
За свою жизнь и годы правления Петр I создал мощную империю с современной (по меркам времени) армией и флотом, эффективной бюрократией, развивающейся промышленностью. Россия утвердилась как великая европейская держава. Однако цена преобразований была огромна: неимоверное налоговое бремя, рост крепостного гнета, массовые человеческие жертвы на стройках и войне, раскол общества на сторонников и противников реформ. Методы правления были жестокими. Но масштаб изменений и их долговременное влияние на судьбу России неоспоримы. Петр стал олицетворением мощного, но противоречивого рывка в будущее. Впоследствии Петра I назвали «просвещенным деятелем», сочетавшим власть с личным мастерством и глубоким интересом к прикладным знаниям. Его освоение наук и профессий было не хобби, а важнейшей частью титанической работы по преобразованию России. Обо всём этом рассказывается в сериале «Государь», видеоряд, сцены, костюмы, характер героев, мастерство актеров и режиссура впечатляют.