Более 2 миллионов человек посетили фестиваль «День Индии» на «Острове Мечты»

9-й традиционный фестиваль «День Индии» прошёл в в южном ландшафтном парке «Острова Мечты». Гостями масштабной программы стали свыше 2 миллионов москвичей и гостей столицы: колорит индийской культуры представили на кинопоказах, медитациях, занятиях йогой и свадьбах.

18 августа завершился 9-й фестиваль «День Индии» – уже ставший традиционным праздник индийской культуры, который длился четыре дня в южном ландшафтном парке «Острова Мечты». Фестиваль посетили около 2,2 миллионов гостей, среди них – руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин, член нижней палаты индийского парламента Лок Сабха 17-го созыва Виджай Кумар Дубей, индийский политик Шашанк Дубей, послы Намибии, Тайланда, Боливии и других стран, а также певица Сати Казанова, всемирно известный астролог доктор Аджай Бхамби, певец Аниш Сони и музыкальный продюсер Хашим Ахмад Азами. Почётным гостем церемонии Ратха-ятра стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации Винай Кумар. Каждый день посетителей яркого действа встречал Президент Индийского культурно-национального центра «Сита» и главный организатор мероприятия Сэмми Котвани.

9-й фестиваль стал уникальным: его открытие впервые началось в День Независимости Индии, 15 августа, с церемонии поднятия флага на 10-метровый флагшток.

Тема фестиваля 2024 года – Семья, особое внимание в рамках 9-го фестиваля было уделено тематической зоне «Свадьба в Индии». Ежедневно в ней проходило шоу о традициях индийских свадеб, а с гостями делились подробностями организации главного праздника в жизни в стране пряностей. Ритуалы, обряды и смыслы свадебных торжеств напомнили посетителям о важнейшей философской идее: Vasudhaiva Kutumbakam – «Весь мир – семья».

Все четыре дня для гостей работали более 20 тематических зон: зоны шахмат, холи, мехенди, астрологии, Veda Weekend, зона Релакс (Йога и медитация), зона Бхакти Лэнд, индийская ярмарка.

Танцевальные, вокальные, инструментальные композиции и DJ-сет украсили главную сцену – творческие профессиональные и любительские коллективы исполнили свои номера. Общее число выступающих шоу-программы превысило 500.

Сеансы звукотерапии, беседы по ведической психологии, мастер-классы для детей и тренинги по вокалу посетили гости зоны Veda Weekend. Об основах звуко- и ароматерапии и практике различных видов йоги рассказали в зоне Релакс (Йога и медитация).

В зоне Болливудского кино ежедневно знакомили с новинками индийского кинематографа и уже полюбившимися картинами: среди кинолент-участников показов – оскароносный фильм «RRR: Рядом ревёт революция» и мелодрама «Всё в жизни бывает» с Шах Рукх Кханом.

150 партнёров фестиваля представили оригинальные сувениры на большой ярмарке, чьи павильоны заняли всю центральную улицу праздника. Каждый имел возможность приобрести уникальные товары из Индии, в том числе натуральную косметику, этнические украшения, традиционную одежду. Гурманов порадовали аутентичными индийскими блюдами.

Фестиваль организован Индийским культурно-национальным центром «Сита» при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры города Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Делового совета по сотрудничеству с Индией и общества «Зарубежные друзья Бхаратия джаната парти».