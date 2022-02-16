Анимационный фильм «Финник» от ГК «Рики» выходит на новые территории

Sola Media, крупнейший немецкий дистрибьютор, занимающийся международными продажами анимационного фильма «Финник» производства ГК «Рики», объявил о выходе проекта на новые территории. Кинотеатральный релиз картины в России и странах СНГ запланирован на 24 марта 2022 года и будет осуществляться компанией Sony Pictures.

Соглашения подписаны с Eagle Pictures (Италия), Independent Films (Бенилюкс), Koch Films (Германия/Австрия/Швейцария), Vertigo Releasing (Великобритания), Tanweer (Греция), Selmer Media (Скандинавия), Myndform (Исландия), Rialto (Австралия и Новая Зеландия) и Black Sheep Films (ЮАР). Кроме того, Sola Media обладает эксклюзивными правами на дистрибуцию на многих других территориях.

«Мы влюбились в Финника как только увидели первый тизер. Отклики наших первых покупателей и качество дополнительных материалов, которые мы получили в ходе производства кинокартины, подтвердили наше первое впечатление. Это проект международного уровня, с анимацией высокого качества и замечательным юмором, что особенно ценится зрителями сегодня. Нас привлекла и сюжетная задумка авторов про существование в каждом доме невидимого домового. Кому бы не хотелось иметь рядом такого помощника?», – комментирует управляющий директор Sola Media Сольвейг Лангеланд.

ГК «Рики» также объявила о продаже прав ACME (Прибалтика) и KLB SAS (Франция и франкоязычные территории Европы и Африки).

ACME планирует широкий прокат ближе к дате российского релиза: «Я считаю, что “Финник” отличается оригинальным сюжетом и прекрасной анимацией, которые несомненно оценят зрители в странах Балтии», – сказал Стеде Инграм, генеральный директор

ACME FILM, ведущего дистрибьютора в странах Балтии.

KLB рады представить картину франкоговорящей аудитории: «Мы не смогли устоять перед юморным и обаятельным персонажем Финником, и нас очень вдохновила добрая и смелая 13-летняя героиня Кристина. После просмотра этой удивительной картины каждый зритель непременно начнет мечтать о собственном домовом», – говорит управляющий директор KLB Карен Леви Бенчетон.

«“Финник” изначально создавался в трендах мировой анимации, – рассказывает руководитель отдела международного развития ГК “Рики” Анна Мысская, – и мы очень рады видеть, как эта приключенческая история находит новых зрителей по всему миру. Мы гордимся новыми партнерскими отношениями и перспективами развития проекта. С нетерпение ждем российского кинопроката, который будет поддерживаться таким сильным партнером как Sony Pictures».

Полнометражный фильм «Финник» – это семейная комедия, рассказывающая о приключениях 13-летней Кристины и юного проказника-домового Финника. Необычная парочка должна объединиться в команду детективов, чтобы раскрыть загадочные события, происходящие в их городе.

Производство фильма осуществляется на студии «Петербург», входящей в группу компаний «Рики».

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