ТОП-20 самых сексуальных звезд российского и зарубежного кинематографа

Очевидно, что для актера или актрисы главным являются талант и профессионализм, но и их привлекательность никто не отменял. У каждого свой неповторимый шарм и харизма, ведь сексуальность — это не идеальные формы тела и лица, а магия внутренней притягательности артиста.

В топ-10 мужчин вошли шестеро россиян и четверо иностранцев. В их числе Иван Янковский («Топи»), Павел Чинарев («Самка богомола»), Роман Курцын («Ле.Ген.Да»), Павел Прилучный («Соври мне правду»), Антон Васильев («Хрустальный»). Также в список вошёл обладатель премии «Аванс» журнала «КиноРепортер» за прошлый год Тихон Жизневский. Ему удалось создать не только достоверный, но и весьма привлекательный образ майора Грома в фильме «Майор Гром: Чумной доктор».

В рейтинге актрис наших соотечественниц ровно половина. Среди них — загадочная Анастасия Красовская («Герда»), начавшая в 2020 году свою карьеру на большом экране, Юлия Пересильд («Медиатор»), Зоя Бербер («Проект «Анна Николаевна»»), Анна Уколова («Клиника счастья») и Дарья Мельникова («Соври мне правду»).

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