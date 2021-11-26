Анимационный сериал «Забезу. Уши с хвостиком» теперь и на онлайн-платформе More.tv

Анимационный сериал «Забезу. Уши с хвостиком» российской «Студии З» теперь доступен и на онлайн-платформе More.tv.

За первый месяц показов сериал набрал на Youtube около 2 млн.просмотров, и с каждым днем становится все более и более популярным. В распоряжении продюсеров сериала появилась статистика по просмотрам: оказалось, что кроме малышей, сериал с удовольствием смотрят родители, а также бабушки и дедушки. «Забезу. Уши с хвостиком» уже завоевал любовь всей семьи.

Наибольшей популярностью пользуется серия «Настоящая звездочка». И это неудивительно – впереди Новый год, и тема изготовления карнавальных костюмов как никогда кстати. Также малышам нравится эпизод «Яблоки и бананы», с которым очень легко научиться считать.

Пользователи активно ищут «Забезу.Уши с хвостиком» на Youtube, это при том, что телевизионная премьера сериала еще впереди. Абсолютный лидер среди устройств — мобильные телефоны, просмотры на телеэкране идут с большим отрывом на втором месте.

«Забезу. Уши с хвостиком» смотрят в России, на Украине, в Казахстане, Беларуси, Киргизии, Молдове, Узбекистане, Армении, Азербайджане, Грузии, Латвии, Литве, Эстонии.

В ближайшее время состоится телевизионная премьера сериала, а также старт онлайн акции «Забезушки.Зима» в преддверии Нового года.

Ранее «Забезу. Уши с хвостиком» уже вышел на VOD-сервисах и в онлайн-кинотеатрах IVI, OKKO, KINOPOISK HD, KION, МЕГАФОН ТВ и на Youtube-каналах Теремок ТВ, Теремок Kids, Мультфильмы.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.