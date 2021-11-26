Подмосковье может стать пилотным регионом по использованию возможностей кино для воспитания молодежи

Президент России Владимир Путин предложил разрешить использовать средства «Пушкинской карты» для покупки билетов на фильмы отечественного производства. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области, народный артист России Андрей Соколов считает, что это очень своевременная инициатива, которая позволит использовать инструментарий российского кинематографа для воспитания школьников. Вместе с тем, эксперты ОНФ предложили региональному министерству образования ввести киноуроки во всех школах Подмосковья.

«Инициатива президента России Владимира Путина показывает, что он высоко оценивает значение кино для формирования личности подрастающего поколения. Покупка билетов на российское кино по «Пушкинской карте» позволит молодым людям чаще смотреть отечественные фильмы в кинотеатрах. А это, в свою очередь, будет способствовать популяризации российского кино среди молодежи. Ведь сегодня в кинотеатрах по большей части показывают западные фильмы, а, следовательно, наши дети воспитываются не на отечественной культуре. Нам же нужно популяризировать лучшие образцы нашей культуры как современного, так и предыдущих периодов», – отметил Андрей Соколов.

Народный артист также добавил, что на днях в региональном отделении ОНФ в Московской области в режиме онлайн прошло совместное заседание площадок «Культура», «Образование» и «Наука», где эксперты сошлись во мнении, что для наших школьников необходимо знакомство с лучшими образцами отечественного кинематографа.

«Подмосковье может стать пилотным регионом по введению во всех школах киноуроков. Это должно дать дополнительный импульс к патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, а также сформировать крепкий иммунитет против асоциального поведения. Все мы помним недавние трагедии в школах Казани и Перми. Это вина взрослых, что дети смотрят не те фильмы, читают не те книги, равняются не на тех героев. Мы теряем поколение, погрязшее в бессмысленных развлечениях. Поэтому культура должна стать реальным инструментом в формировании личности человека», – подчеркнул Андрей Соколов.

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