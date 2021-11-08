Анна Ардова и Алексей Колган открыли шоу-кабаре «Черный кот»

Канал «ТВ Центр» запускает новый оригинальный проект для прайм-тайм с Анной Ардовой и Алексеем Колганом. Вечернее ШОУ-КАБАРЕ «ЧЁРНЫЙ КОТ» будет выходить по пятницам раз в две недели в 23:10.

По формату это сочетание всеми любимых артистических баек с бурлеском, музыкой, танцами и номерами оригинального жанра. Звёздные гости программы рассказывают истории, выступают на сцене, а джаз-бэнд «Чёрный кот» поддерживает настроение вечера на должном градусе веселья.

Своё название шоу получило в честь своего знаменитого предшественника – кабаре «Чёрный кот», существовавшего в Париже в конце 19 века. Под его крышей собирались самые известные и талантливые люди Парижа тех лет. Мы постарались воссоздать праздничную атмосферу французского кабаре, но с героями нашего времени.

— Я немедленно согласился вести это шоу, когда узнал, какая у меня будет хорошая компания! Мне страшно нравится Анна Ардова, это потрясающая артистка, очень красивая женщина, и если выражаться современным языком, она — просто «зажигалка», — может в секунду зал привести в какое-то неистовство! Я просто не мог отказаться от возможности вместе поработать, — признается Алексей Колган. — От других вечерних телепроектов мы отличаемся стилистикой, мы будем очень стараться выдержать форму французского кабаре 19 века, которую взяли за основу.

Каждый выпуск посвящен определенной теме. Тема первой программы — «Тот самый неловкий случай…». Гостями станут: Алиса Мон, Эдгард Запашный, Маргарита Суханкина, Александр Иншаков, Ольга Погодина, Сергей Дорогов, Александр Пятков, Борис Щербаков, Евгений Додолев, Братья Сафроновы и пародист Олег Есенин. Премьера состоится 12 ноября!

— Гости, которые пришли на первое шоу, очень дорогие, любимые, люди, глубоко мною уважаемые. С некоторыми из них у меня есть совместные фильмы, проекты, спектакли, мы не часто видимся, и наша программа — хороший повод посидеть в теплой компании, хорошо провести время, вспомнить что-то смешное. Хочу выделить выступление братьев Сафроновых, потому что я обожаю цирковые фокусы, иллюзии. Они погрузили меня и всех участников шоу в атмосферу праздника, детства, предвкушения волшебства, — добавляет Алексей.

Тема второго выпуска, который будет показан 26 ноября — «Еда я люблю тебя». Зрителей ждет встреча с Александрой Буратаевой, Оксаной Сташенко, Ириной Слуцкой, Татьяной Судец, Катей Лель, Александром Пашутиным, Валерием Бариновым, актрисой Екатериной Семеновой, стендап-комиком Артуром Шамгуновым. В каждом из выпусков также будут присутствовать поэт-завсегдатай Андрей Аверьянов и солистка джаз-бэнда «Черный кот» Виктория Рябинина.

Второй год подряд мы живем в непредсказуемом мире, где из-за карантина периодически оказываемся привязаны к домашним тапочкам и дивану. Конечно, все очень соскучились по возможности красиво одеться, выйти в свет, посмотреть выступления артистов, пообщаться и просто посмеяться от души в хорошей компании. Новое вечернее шоу – ответ на запрос зрителя, истосковавшегося по атмосфере настоящего праздника. Приглашаем вас к экранам 12 ноября в 23.10 насладиться и получить самые яркие эмоции!

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