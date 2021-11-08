Lady Lo выпустила клип «Выдох»

8 ноября 2021 года состоялась двойная премьера! Певица с громким псевдонимом Lady Lo громко заявила о своих намерениях занять почетное место на господствующей арене шоу-бизнеса, выпустив дебютный горячий клип.

«Выдох» — четвертая песня артистки, три предыдущие — хорошая разминка, отличная заявка! Собрали большое количество прослушиваний, восторженно встретились поклонниками инстаграм-блога @lady_lo_official артистки. На новую песню клип снимал знаменитый режиссер — Сергей Грей.

«Наш любимый автор — Игорь Майский — прислал мне песню немного в роковом стиле с электрогитарой, закрепляя: «Просто оцени песню». Это совсем не поп-жанр, в ней очень серьёзная партия гитары и барабанов — я очень люблю настоящую качественную музыку и моментально вцепилась в эту песню! Дальнейшие пояснения, что это не мой стиль и, что музыка тяжелее, чем в моих предыдущих записанных работах, летели мимо моих ушей (смеется). Так, записали ее на студии давно, но решили придержать именно для моего первого клипа, потому что она со мной срослась…»

Клип снял Сергей Грей. Очень талантливый и комфортный, с прекрасной командой. Lady Lo всегда прислушивается к своему сердцу, выполняя любое действие — будь то личные или рабочие вопросы. Так, внимательно прислушиваясь к своим суждениям, она оценивает ситуацию и даже подход к людям. Команду, с которой она смогла раскрыться и творить выбирала по тому же принципу. И петь ей не все равно что. При выборе трека руководствуется, также, внутренним чутьем и, улыбаясь, конкретизирует: «Музыка — такая эфемерная субстанция, тут всё только на ощущениях строится».

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