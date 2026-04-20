Домой366INFO.RUANNA ASTI, Zivert и Баста: названы самые популярные артисты и их треки

ANNA ASTI, Zivert и Баста: названы самые популярные артисты и их треки

By editor
Баста. Фото © пресс-служба KION

20 апреля отмечает день рождения российский рэпер и музыкант Баста. К этой дате онлайн-кинотеатр «КИОН» и сервис «КИОН Музыка» проанализировали интерес пользователей к документальным фильмам о музыкантах, а также изучили, какие треки этих артистов активнее всего слушают поклонники их творчества. В тройке лидеров у россиян — ANNA ASTI, Zivert и Баста.

Согласно данным онлайн-платформы «КИОН», запросы аудитории на контент, посвященный знаменитостям, остаются высокими. Первое место среди документальных картин о музыкантах занял фильм о звезде поп-сцены «ANNA ASTI. Путь Феникса». За ним следуют «ZIVERT. Do for love» и «Баста. С самых низов». Четвертую позицию занимает лента «Арбенина», а пятую – «ANNA ASTI. Царица».

Основной интерес к подобным биографическим музыкальным проектам проявляют женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Именно эта группа является наиболее активной в плане просмотров, предпочитая истории, в которых переплетаются личные трудности, путь к известности и закулисные аспекты музыкальной индустрии. Особое внимание они уделяют картинам, фокусирующимся на преображении артистов или откровенных рассказах о творчестве и образе жизни.

Параллельно сервис «КИОН Музыка» выявил треки упомянутых артистов, которые чаще всего прослушивали пользователи с 1 января по 31 марта 2026 года.

Среди композиций ANNA ASTI лидируют «Топит», «Царица», «По барам», «Повело», «Чтобы ты тоже» — эти энергичные песни подчеркнули ее новый имидж после перезапуска карьеры. Zivert в топе представляют «БАНК», «Life», «Зелёные волны», «Гудбай», «Эгоистка» — композиции, характеризующие её уникальный стиль, сочетающий поп-музыку и ретро-элементы. В репертуаре Басты чаще всего звучали «Моя игра», «Поезда», «Сансара», «Выпускной (Медлячок)», «Урбан» — песни, ставшие классикой современной российской музыки. Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» показывают постоянный интерес к своему творчеству: у Арбениной в лидерах «Сансара», «Обстоятельства», «Вот и я», «Неторопливая любовь», «Заново»; у группы — «Секунду назад», «31-я весна», «Разбуди меня», «Катастрофически».

Полученные данные свидетельствуют о том, что документальные фильмы служат эффективным инструментом для привлечения внимания к музыкальному каталогу исполнителей. Зрители не только смотрят биографические ленты, но и активно возвращаются к дискографии артистов, что способствует общему росту их популярности.

