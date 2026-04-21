Китайский стал самым популярным языком для изучения

В преддверии Дня китайского языка, который отмечается 20 апреля, партнерство между книжным сервисом «КИОН Строки» и интернет-школой иностранных языков Skyeng привело к исследованию динамики российского интереса к изучению китайского языка и сопутствующему чтению.

Согласно статистике Skyeng, китайский язык уверенно занимает лидирующие позиции среди предпочитаемых россиянами иностранных языков, уступая лишь английскому. Его выбирают 26% учащихся.

Анализ данных «КИОН Строк» показал значительный рост потребления книг на китайском языке: в 2025 году этот показатель увеличился на 149% по сравнению с предыдущим годом. Более того, в первом квартале 2026 года отмечается дальнейшее усиление интереса к азиатским комиксам, продемонстрировавших рост на 78% в годовом исчислении.

