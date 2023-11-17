Ольга Галактионова выступила на сессии ИРИ в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур

16 ноября 2023 года генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова приняла участие в мероприятиях Международного культурного форума, который в девятый раз проходит в Санкт-Петербурге. В качестве спикера она выступила в панельной дискуссии Института развития интернета «Ценности — традиционные, инструменты — новые: популяризация культуры в видеоиграх» в тематическом блоке форума «Искусственный интеллект — угроза или благо для культуры».

Эксперты обсудили, почему видеоигры стали важным инструментом в продвижении культуры, истории, науки и образования, а также варианты сотрудничества представителей разных индустрий, от государственных органов до музейного дела, с игровой отраслью.

Участники сессии поделились успешными международными и российскими практиками популяризации культуры, рассмотрели аудиторию игр и ее интересы, постарались сформулировать запрос к игровому рынку и принципы взаимодействия с ним.

В своем выступлении на сессии форума генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Ольга Галактионова подчеркнула важность новых форматов при общении с аудиторией.

«Многие в культурной сфере находятся в отрицании новых инструментов. Но мы тоже предлагаем свой продукт — продаем "разумное, доброе, вечное". Если игровые механики нам в этом помогают, их нужно использовать. Сейчас время междисциплинарности, пересечений, новых форматов — аудиторию надо удивлять», — сказала Ольга Галактионова.

По словам генерального директора АНО «Институт развития интернета» Алексея Гореславского, игры — это инструмент общения с огромной аудиторией как в России, так и в мире.

«Мировой рынок игр практически в два раза больше рынка музыки и кино, и это о многом говорит. В России ситуация отличается: у нас сильный кинематограф, который активно развивался и сильно вырос за последние 5–10 лет, и сейчас он кажется более объемным и "благополучным". Но в ближайшие несколько лет индустрия видеоигр вырастет, и с точки зрения вовлечения в контент, вложения ежедневного времени и средств пользователей в перспективе игры могут в несколько раз превысить смотрение сериалов и кино», — отметил он.

В дискуссии приняли участие начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, эксперт-исследователь в области информационных технологий и цифровой дипломатии, старший преподаватель кафедры мировой политики, факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Зиад Шахуд (Сирия), а также представители игровой отрасли страны.