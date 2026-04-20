ФПРК выступил партнером форума VidMK26

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК), входящий в Союз кинематографистов России, объявил о своем участии в качестве партнера в кино- и видеофоруме VidMK. Программа мероприятия предусматривает проведение питчинга, ориентированного на сценаристов, продюсеров, режиссеров и прочих создателей контента.

В текущем году участникам предоставляются две основные категории для подачи работ: «Шоу для телеканалов и платформ» и «Сериалы» (продолжительностью от восьми эпизодов).

В состав жюри войдут опытные продюсеры, режиссеры, представители ведущих онлайн-сервисов, таких как Rutube, VK Видео и Wink, а также специалисты из ИРИ, ФПРК и киношколы «Индустрия». Эти эксперты окажут всестороннюю поддержку авторам в развитии их проектов, поиске инвестиций и последующей реализации. Среди примечательных участников жюри прошлого года были Александра Гройсман (креативный продюсер СТС), Аника Галина (креативный продюсер «Амедиа») и Вадим Плохотников (режиссер, сценарист), среди прочих.

Победитель питчинга будет удостоен гранта на обучение в Школе кино «Индустрия», а также получит возможность бесплатного использования съемочных павильонов и кинооборудования. Это позволит ускорить запуск проектов при поддержке значимых медийных платформ.

Форум VidMK26 зарекомендовал себя как одна из ведущих российских площадок для производителей видеоконтента, объединяющая ключевых представителей отрасли. Ожидается, что мероприятие соберет свыше трех тысяч участников и около 200 спикеров, включая продюсеров, режиссеров, авторов, актеров и лидеров креативной индустрии.