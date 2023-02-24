«Таврида» представила стихи молодых авторов

24 февраля арт-кластер «Таврида», реализуемый при поддержке Росмолодёжь, представил специальный проект «Настоящие в Политехническом». Звезды эстрады, общественные и политические деятели читают стихи современных поэтов, в которых нашли отражения чувства и переживания, боли и простые житейские радости людей новых регионов России и Белгорода. 6 роликов – 6 проникновенных историй об участниках событий.

Цель проекта «Настоящие в Политехническом» – обратить внимание широкой аудитории на творчество современных поэтов, пишущих об СВО. В числе авторов – Влад Маленко, Анна Ревякина, Александр Пелевин, Татьяна Коптелова, Анна Долгарёва, Елена Светличная. В своих произведениях они рассказывают о значимости событий, происходящих на новых территориях РФ, о бойцах и участниках действий, о чувствах жителей регионов.

Проект реализован при поддержке программы Роспатриот.

Стихи звучат голосами Олега Газманова, Shaman, Олега Сироты, Артема Метелева, Вячеслава Гладкова. Поэтесса Анна Долгарёва читает своё произведение сама. В продолжение проекта 18 марта в Москве арт-кластер «Таврида» проведет офлайн-мероприятие «Настоящие в Политехническом» с участием поэтов и музыкантов.

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