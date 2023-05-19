Анна ЛЕБЕДЕВА: «Не умею отдыхать, так как всегда много работаю!»

Певица и эксперт по криптовалюте Анна Лебедева рассказала читателям АртМосковии о лете и поделилась планами на ближайшие теплые месяцы.

– Анна, начнем с приятного: приближается лето. Вы уже построили планы на это период? Есть какие-то обязательные ритуалы, без которых не проходит ни одно ваше лето? Например, вечерние прогулки на самокатах в парке или встреча рассвета?

– У меня есть планы и цели только конкретные финансовые. Они выражаются больше в цифрах. Например, я хочу купить себе Urus – я иду и покупаю. Я хочу записать за год много песен – я иду и делаю это. Я хочу каждый день ходить 10 тысяч шагов – прохожу их. То есть я ставлю планы и иду к ни, и планы мои не зависят от времени года. На лето я ничего не расписывала, обычно принимаю решения, исходя из того, как чувствую. Например, чувствую, что мне надо поехать в Питер, иду и покупаю билет и через 5 минут уже сижу в такси: без вещей, только с паспортом и карточкой.

Особых летних ритуалов нет, но я очень люблю проводить время на летних верандах, где-нибудь за городом. Болтать, кайфовать, жечь костер, смотреть на звезды, гулять, слушать пение птиц. Я не люблю жару, поэтому приятная вечерняя прохлада – это как раз то, что нужно. И, конечно же, теплоходы, катера, яхты, вода и Петербург, так как я долгое время в нем жила.

– Можете вспомнить свое самое яркое лето? Лето, которое вы можете назвать для себя идеальным.

– Я человек очень благодарный, поэтому не смогу выделить какое-то одно лето. Но лето я очень люблю, в августе у меня день рождения, поэтому особенно выделяю этот летний месяц.

– Как приводите себя в форму после зимы? Есть какие-то особые диеты, которые быстро позволяют убрать наеденные за зиму килограммы?

– Сейчас как раз начала активно заниматься спортом после 2-х летнего перерыва. Уделяю особое внимание здоровью, на данный момент меня вдохновляет и мотивирует бокс. У меня постоянные тренировки буквально через день вместе с персональным тренером. После них я не выгораю, мне нравится, что это более свободный спорт, где не надо делать одинаковые подходы, повторения. К тому же бокс помогает в похудении, в том числе. Но вообще приходить в форму проще тогда, когда у тебя есть не только тренировки, но и питание, сон и все остальное.

– Многие артисты специально к лету выпускают летние треки. Вы готовите что-то подобное? Как думаете, что такое «летний трек»? Каким он должен быть?

– Совсем недавно думала о том, что моя третья песня, которая скоро выйдет, как раз ассоциируется у меня с летним вайбом, с вдохновением и воодушевлением. Она называется «Просто влюбиться», и летом это особенно актуально. Летний трек должен быть легким и свободным, именно такой и получилась моя песня.

– Как вообще предпочитаете отдыхать? Любите активный отдых или пассивный? Что вам позволяет максимально расслабиться?

– Я люблю и активный, и пассивный отдых. Но отдыхать я не умею, я очень много работаю над собой в различных проектах. Это и музыка, и спорт, и крипта, и личный бренд. Максимально позволяет расслабляться спорт и музыка. Когда я пою. Я погружаюсь в приятную атмосферу. Конечно, медитации, массаж, прогулки и приятная компания.

– Какую цель вы поставили себе на ближайшее время и идете к ней во что бы то ни стало?

– Есть определенные финансовые цели, которые я ставлю перед собой каждый месяц и каждый раз стараюсь саму себя превзойти.

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