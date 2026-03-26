Эльза Окина: «Хочется достичь такого уровня, чтобы никто не понимал, как именно сделана работа»

Сегодня в гостях у «Артмосковии» московская художница, средовой дизайнер и художник-график Эльза Окина, член Творческого союза художников России. Мы поговорим о ее пути в искусстве, детстве, влиянии семьи и, конечно, о работе с искусственным интеллектом.

– Эльза, давайте начнем с вашего бэкграунда. Где вы родились и как формировался ваш творческий путь?

– Я родилась в Москве, хотя значительная часть моей жизни связана с Ригой. Моя мама, Тамара Окина, прожила там 38 лет и была очень известным художником-акварелистом, рисовала цветы и пейзажи старой Риги. Это наложило отпечаток, я тоже в начале пути рисовала цветы, архитектуру, ту же старую Ригу. Но в какой-то момент поняла: мама это делает лучше всех, а мне нужно придумать что то свое, то, что именно мне интересно.

– То есть вы сознательно ушли в другую сторону?

– Получив классическое художественное образование, я решила осваивать компьютерную графику, тогда она только зарождалась и это направление казалось очень интересным. Села за компьютер, и на много лет это стало моей основной средой. Я занималась дизайном сайтов, графикой, параллельно развивалась как средовой дизайнер, много работала с интерьерами.

– Что было самым сложным?

– Наверное, как в любом направлении искусства, самое сложное это найти свой собственный стиль, своя язык.

– Чем вы занимаетесь сегодня?

– Графикой и цифровым искусством. Например, на одной из последних выставок в Академии художеств имени Церетели, я показывала серию работ, которую называю «супрематические эгги». Это графические листы, построенные вокруг образа яйца — пасхального символа, но переосмысленного через супрематические композиции.

С другой стороны, я активно работаю как средовой дизайнер. И, честно говоря, это то, что меня очень захватывает.

– Что именно вас привлекает в работе с пространством?

– Меня всегда интересует не декор, а структура. Не «поставить вазочку и подобрать шторы», а создать пространство, в котором человеку комфортно жить.

Важно, чтобы в интерьере были перспективы, «прострелы», чтобы взгляд мог уходить дальше — к свету, к природе. Чтобы были пустоты, в которых есть воздух, движение, жизнь. Я всегда думаю о том, как человек ощущает пространство: где выход, где лестница, куда идти. Это интуитивная навигация, она очень важна. Например, если это загородный дом — мне важно, чтобы из окна было видно, что происходит на участке. Чтобы человек не чувствовал себя запертым в четырех стенах.

– Вы работаете и с ландшафтом?

– Да, и это отдельная, очень интересная история. У моей студии был проект, где на участке в 16 соток мы попытались создать «целый мир». Там был пруд — как море, был помост как пляж. Мы закрывали сложные углы участка абстрактными формами, которые превращались в «горы». Делали архитектурные элементы с отверстиями, через которые проходил свет, растения, воздух. И эта идея перетекала внутрь дома — в пространстве появлялись стены с отверстиями, через которые открывались новые перспективы. Для меня важно, чтобы пространство «дышало» и давало человеку ощущение свободы.

– Используете искусственный интеллект?

– Это сейчас одна из самых интересных для меня тем, это такие возможности! Мне хочется достичь такого уровня, чтобы никто не понимал, как именно сделана работа. Чтобы это было цельное художественное высказывание.

– Многие художники спорят о роли ИИ, искусство ли это. Вы на какой стороне?

– Я считаю, что это удивительный новый инструмент. В своё время и фотография была новым инструментом. И художники часто им пользовались, например камеры обскура в XVII веке или созданные, не без помощи фотографии, всем известные балерины Дега — и что? Вопрос всегда в результате. Если работа получилась сильной — неважно, чем ты пользовался. Я могу задать себе любую технику — акварель, гладкую живопись барокко или графику в стиле 70-х, и дальше работать с этим. Меня учили: если у тебя есть идея, ты выбираешь ту технику и тот инструмент, который лучше всего ее выразит. И если сегодня этим инструментом становится искусственный интеллект, значит, было бы глупо им не пользоваться.