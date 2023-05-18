Родион ГАЗМАНОВ: «Сейчас горизонт моего планирования – примерно минут 15!»

– Родион, начнем с приятного: приближается лето. Вы уже построили планы на это период? Чем будете заниматься помимо гастролей? Есть какие-то обязательные ритуалы, без которых не проходит ни одно ваше лето? Например, вечерние прогулки на самокатах в парке или встреча рассвета?

– Лето – это прекрасно, но планов я никаких не построил, потому что сейчас горизонт планирования – это примерно минут 15. Я утром могу не знать, куда полечу вечером выступать. Даже отпуск спланировать не могу, так как все постоянно меняется. А учитывая то, что у меня есть команда музыкантов, я всегда стараюсь быть в таких местах, из которых всегда легко могу вылететь, в случае чего. Из обязательных летних ритуалов назову глэмпинг. Хотя в этом году я стараюсь глэмпингом захватить каждый сезон. Выезжаю на пару ночей куда-нибудь за город в застекленный ретрит, откуда очень красиво наблюдать за окружающей природой. Весна и зима у меня уже были, теперь постараюсь и лето добавить к этому списку. Рассветы я встречаю очень часто, потому что вылеты у меня бывают в самое разное время. Этим меня не удивить.

– Прошлым летом вы выпустили летний хит «Крымское лето». Планируете что-то выпустить и к этому летнему сезону?

– Специальной летней песни не будет, но есть треки, которые уже вышли и хорошо зашли аудитории. Например, песня «Туше», которую я записал в дуэте с Маргаритой Позоян. И в июне ко Дню России планирую выпустить песню с названием «Россия». Пожалуй, это и будет летним треком.

– Можете вспомнить свое самое яркое лето? Лето, которое вы можете назвать для себя идеальным.

– Думаю, это лето 2018 года, когда у нас был обширный тур по южным городам России. В 2019 году на этот тур нам банально не хватило времени, а в 2020-м началась пандемия. В том туре, кстати, я и начал писать песню «Крымское лето», у меня появились первые наброски.

– Как приводите себя в форму после зимы? Есть какие-то особые диеты, которые быстро позволяют убрать наеденные за зиму килограммы?

– Несмотря на то, что я много ем, в том числе и мяса, я нахожусь в хорошей физической форме. Все потому, что вне зависимости от сезона, я бегаю по утрам. Плюс упражнения, что тоже важно.

– Когда-то вы выбрали музыку, отказавшись от бизнеса. А в чем помимо музыки вы хотели бы развиваться еще? Так, чтобы это было не в качестве увлечения и хобби, а в качестве большого дела.

– Я развиваюсь в автофотографии. Я фотографирую автомобили, современные и ретро, а про современные еще пишу обзоры. Большого дела нет. Но многие друзья говорят, что если бы я открыл ресторан, я был бы успешен в этом вопросе, так как я очень хорошо готовлю. Но если честно, у меня просто нет времени на какое-то другое дело, кроме музыки. Ей я отдаю все время и силы.

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