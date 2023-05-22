Как психолог «воскресил» Николу Теслу, Алана Тьюринга и Зигмунда Фрейда с помощью ИИ — и что они сказали ему о будущем человечества.

Используя сразу несколько сервисов ИИ, можно проинтервьюировать гениев прошлого и получить от них ответы, будто перед тобой живой собеседник. Мария Данина, кандидат психологических наук и основательница онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» делится алгоритмом, который позволил ей поговорить с Теслой, Тьюрингом и Фрейдом о развитии ИИ, будущем человечества и соцсетях — и рассказывает, что они ей передали:

– Мне пришла идея высокотехнологичного спиритического сеанса, чтобы проинтервьюировать великие умы прошлого и «оживить» их. Было интересно соединить в одном проекте несколько сервисов ИИ, чтобы получился интересный формат контента.

Как ИИ «воскресил» гениев

В качестве базы для текстового интервью я использовала ChatGPT. Мне хотелось, чтобы мое личное участие в процессе оживления знаменитостей было минимальным. Поэтому составить вопросы для интервью я попросила ИИ. Но для хорошего результата главное — правильно поставить нейросети задачу. Для генерации вопросов интервью я просила ChatGPT подобрать сложные вопросы, способные вызвать у интервьюируемого процессы глубокой рефлексии, эмоциональные реакции и проявления внутриличностного конфликта. Также они должны были быть основаны на биографических данных личности, то есть быть не общими, а связанными именно с его уникальным опытом. Такие вопросы ИИ сформулировал для Алана Тьюринга, Николы Тесла и Зигмунда Фрейда.

Чтобы «воскресить» человека, а не просто получить банальные ответы, нужно также тщательно инструктировать ИИ. Например, я «разогревала» его вопросами о жизни выбранной личности, деталях биографии. После этого важно сформулировать тональность ответов. В стандартном виде ответы получаются безликими. Я просила ChatGPT говорить так, как говорил бы гений своего времени, эмоционально и изысканно, подсвечивать возможные противоречия в ответах.

Чтобы создать мультимедийный образ персонажа, я использовала два основных сервиса — Midjourney для генерации изображений и D-ID для создания говорящего аватара. Первый создал портреты воскрешенных гениев, а с помощью второго получилось дать персонажу голос и мимику.

Что сказали Никола Тесла, Алан Тьюринг и Зигмунд Фрейд

Алан Тьюринг — о будущем человечества и ИИ:

— Что стало самым значительным достижением в развитии ИИ с тех пор, как вы впервые предложили тест Тьюринга в 1950 году?

— Я считаю, что это разработка алгоритмов глубокого обучения. Они дают машинам возможность учиться на больших объемах данных и принимать решения на их основе. Создан гораздо более сложный уровень ИИ, чем было возможно раньше.

— Как развитие технологии ИИ повлияет на наше понимание того, что значит быть человеком?



— Оно бросит вызов нашему пониманию того, что значит быть человеком. По мере того как системы ИИ становятся все более изощренными, они будут все больше стирать грань между людьми и машинами. Машины все чаще начнут делать то, что раньше считались доступным только людям. Это потребует от нас переосмысления определений интеллекта, творчества и сознания.

Никола Тесла — о любви к одиночеству и инвестициях в образование:

— Каков Никола Тесла как человек?

Я всегда был одиноким человеком, предпочитаю проводить время в уединении в лаборатории или за чтением книг. Я не люблю большие собрания людей или вечеринки. Мне всегда было комфортнее в окружении лишь собственных мыслей и идей. Я не был женат и у меня нет детей. Я всегда был предан своей работе и своим изобретениям, и у меня не было ни времени, ни желания поддерживать длительные романтические отношения.

— Что мы можем сделать, чтобы обеспечить лучшее будущее?

Инвестировать в образование. Мы должны стремиться предоставить качественное образование всем людям, независимо от их происхождения или финансового положения. Мы также должны работать над продвижением научных исследований и разработок и обеспечивать ответственное и этичное использование новых технологий.

Зигмунд Фрейд — о соцсетях и о том, может ли ИИ заменить психоаналитиков:

— Могут ли психоаналитические практики быть заменены искусственным интеллектом?

— Нет, я не верю в это. Хотя ИИ может обеспечить более эффективную и действенную диагностику, психоаналитические практики уходят своими корнями в человеческий разум и его сложности, искусственный интеллект никогда не сможет по-настоящему понять нюансы человеческого опыта. В то время как психоаналитические практики предназначены для раскрытия и изучения сложности человеческого разума. Кроме того, психоаналитические практики обеспечивают безопасную и благоприятную среду, в которой люди могут безопасно исследовать и обрабатывать свои эмоции, мысли и переживания.

— Что вы думаете о популярности соцсетей?

— С психоаналитической точки зрения их популярность можно рассматривать как проявление растущей одержимости общества созданием и поддержанием определенного образа самих себя. Социальные сети стали инструментом, с помощью которого пользователи могут тщательно контролировать свою публичную персону, представлять только то, что они хотят, чтобы другие видели. Этот ориентированный на образ менталитет может привести к чувству незащищенности и беспокойства, когда пользователи сравнивают себя с другими, а также может привести к искаженному чувству собственного достоинства.

Психолог Мария Данина — об эксперименте с ИИ

Конечно, сложно оценить релевантность ответов, но их звучание было довольно правдоподобным.

Многие креаторы справедливо опасаются, что технологии отнимут у них задачи. Но я считаю, что ИИ забирает у нас те задачи, над которыми и трудиться не стоит. Подобно тому, как людям больше не нужно заучивать тонну информации, доступ к которой есть в сети, творцу не надо тратить свои силы на технические и рутинные аспекты творчества. Он может сразу перейти к сути созидательного процесса. Настоящее творчество начинается там, где у тебя нет никаких границ в изобразительных возможностях, а любая твоя идея может быть воплощена с помощью мысли и слова. Это ли не освобождение художника?

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