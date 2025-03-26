Анна Семенович, ведущая на «Русском Радио» награждена медалью «За труды в культуре и искусстве»

25 марта, в День работника культуры, Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил медаль «За труды в культуре и искусстве» известной певице и ведущей программы «Дембельский альбом» на «Русском Радио» Анне Семенович. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие искусства и сохранение национальных традиций.

«Этот праздник учрежден в знак глубокого уважения ко всем, кто трудится в этой сфере, своим талантом, достижениями утверждает непреходящую значимость традиций и ценностей, которые составляют саму суть и смыслы отечественной культуры», – подчеркнул Президент РФ Владимир Путин.

Анна Семенович – не только успешная певица и медийная персона, но и одна из самых ярких ведущих «Русского Радио». Ее авторская программа «Дембельский альбом» уже более 10 лет остается любимой передачей миллионов слушателей, объединяя их музыкальными хитами и теплыми историями.

«Для меня большая честь получить эту награду, – говорит Анна Семенович. – Культура и музыка – это то, что делает нашу жизнь ярче, а радио – тот мост, который соединяет артистов и их аудиторию. Я благодарю «Русское Радио» за возможность делиться музыкой и эмоциями с миллионами слушателей и очень рада, что уже столько лет мы вместе».