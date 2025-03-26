Выставку «Крепость трёх измерений» представили в Музее современной истории России

Музей современной истории России представляет выставку «Крепость трёх измерений». Выставочный проект на площадке Музея современной истории России, подготовленный Музеем-заповедником истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, рассказывает об уникальном для России морском фортификационном сооружении — Владивостокской крепости. Посетители увидят картины, уникальные фотографии и документы — чертежи, генеральные планы, схемы крепости, проекты фортов, узнают фамилии людей, стоявших у истоков создания крепостных объектов, интересные факты об их жизни и деятельности.

Названный цитатой генерал-лейтенанта Алексея Будберга выставочный проект — это рассказ об инженерах и строителях Владивостокской крепости, Памятник военной инженерии конца XIX-начала XX вв., самая мощная и передовая морская крепость своего времени, включает более сотни укреплений. Форты, батареи, таинственные подземные галереи расположены по всей территории Владивостока, его окрестностях и на острове Русский.

Владивостокскую крепость возводили лучшие специалисты Российской империи, в числе которых был и сам Будберг, ставший первым начальником штаба крепости. Они применили оригинальные решения в условиях сложного гористого рельефа и совершили практически невозможное: крепость стала непреодолимой стеной, защитившей тихоокеанские рубежи, самой мощной морской цитаделью в мире, предупредившей не одно вторжение и не сделавшей ни одного боевого выстрела.

Художник Павел Куянцев

Настоящим украшением выставки стали акварели известного приморского художника Павла Куянцева из фондов Музея Арсеньева. Павел Куянцев известен как художник-капитан. Капитаном судна он стал в 26 лет, ходил в дальние плавания по всему миру. Одновременно Куянцев занимался рисованием, специализировался в технике акварели и в жанре марины, создав несколько тысяч картин. Интерес к теме крепости у художника возник в 1970-х годах, когда он, выйдя на пенсию, создал цикл графических листов, имеющих не только художественную, но и историческую ценность. В Музее современной истории России будет представлена полная серия оригинальных работ, раскрывающих архитектурные решения и особенности ландшафта.

На выставке демонстрируется и современный взгляд фотографов на сильно изменившиеся за несколько последних лет виды крепостных объектов, её удивительные ландшафты, архитектуру, красивейшую природу. В состав экспозиции вошли работы участников фотоконкурса «Твоё право на крепость» — одного из событий фестиваля «Владивостокская крепость», прошедшего в 2023—2024 годах.

Выставочный проект подготовлен при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.