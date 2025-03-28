Выставка художника и коллекционера Кирилла Данелия открылась во Всероссийском музее декоративного искусства

Название «Пять» – это с одной стороны отсылка к пятилетнему «юбилею» сотрудничества Кирилла с Музеем декоративного искусства, а с другой стороны – к сакральности цифры «5». В греко-римской традиции «5» – это число священного брака, поскольку является суммой женской (четной) двойки и мужской (нечетной) тройки.

В экспозиции будет представлено более 30 работ: ассамбляжи и живопись, созданные художником в период с 1990 по 2024 годы. Также на выставке зритель увидит несколько значимых произведений из собственной коллекции художника, который собирает искусство Древнего Китая – это подлинники из терракоты, которым 1500–2000 лет: фигуры собаки династии Хань I–II веков, лошадей и придворных дам династии Тан VII–IX веков.

Показ в едином пространстве авторских работ и предметов из собственного собрания Кирилла Данелия – это и попытка представить его две грани личности – внутренний мир художника и страстного коллекционера.

Кирилл Данелия, почетный академик Российской Академии Художеств, родился в 1968 году в Москве. Учился в Школе-студии МХАТ имени Вл.И. Немировича-Данченко. 15 лет жил и работал в Нью-Йорке, США, а в 2003 году вернулся на родину. Работы автора представлены в Государственной Третьяковской галереи, Московском Музее Современного Искусства, Государственном центральном театральном музее имени А.А. Бахрушина и других учреждениях культуры.

«Главные герои: скрипка – объект, к которому Кирилл обращается на протяжении многих лет, считая его совершенным. Строительные ограждения, всё время мешающие ходить обитателю мегаполиса. Саксофон, который кочует где-то между перекрестками Манхэттена и советской кухней. Все они находят свое место в его ассамбляжах и холстах.

Ассамбляж – это композиционно выверенная работа с мусором. Но здесь речь идет не об абстрактном мусоре, обвиняющем человека за его бесцеремонное присутствие на планете, а о поэтике отдельно взятых вещей, брошенных, ненужных, но накрепко, словно старые друзья, приколоченных друг к другу. Пастозные мазки алкидной эмали (той, которой красят заборы) и дешевого крымского вина склеивают фрагменты ассамбляжа еще сильней, чем совместные воспоминания связывают любовников. Нарочито музейный, пыльный, серо-коричневый колорит, ненавязчив и никогда не надоест, как никогда не надоедают песни, разученные в молодости под гитару.

Если говорить о жанре работ Кирилла Данелия – то, скорее всего, это не натюрморты, а жанровые сцены. Сродни джазовому стандарту в музыке, ассамбляж сохраняет за собой право быть актуальной техникой, всегда немного винтажной и вследствие чего – сентиментальной. Сентиментальность, способность к чувству, эмоциональный интеллект – неотъемлемое искусство его обладателя: иногда нужно уметь носить фетровую шляпу или слушать винил. Испитые стеклянные бутылки, старые доски и покореженные жизнью скрипки в унисон молчат о гуманизме, о том, что жизнь – прекрасный тлен: такие вот истины, простые, как «12345».

Ульяна ДОБРОВА, искусствовед