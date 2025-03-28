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ДомойМоскваВыставка художника и коллекционера Кирилла Данелия открылась во Всероссийском музее декоративного искусства

Выставка художника и коллекционера Кирилла Данелия открылась во Всероссийском музее декоративного искусства

editor
By editor
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New York Subway. 1990. Живопись.
Кирилл Данелия. New York Subway. 1990. Живопись.

Название «Пять» – это с одной стороны отсылка к пятилетнему «юбилею» сотрудничества Кирилла с Музеем декоративного искусства, а с другой стороны – к сакральности цифры «5». В греко-римской традиции «5» – это число священного брака, поскольку является суммой женской (четной) двойки и мужской (нечетной) тройки.

В экспозиции будет представлено более 30 работ: ассамбляжи и живопись, созданные художником в период с 1990 по 2024 годы. Также на выставке зритель увидит несколько значимых произведений из собственной коллекции художника, который собирает искусство Древнего Китая – это подлинники из терракоты, которым 1500–2000 лет: фигуры собаки династии Хань I–II веков, лошадей и придворных дам династии Тан VII–IX веков.

Фигура собаки. II век до н.э.–III век н.э. Терракота. Древний Китай. Династия Хань. Из собрания Кирилла Данелия.
Фигура собаки. II век до н.э.–III век н.э. Терракота. Древний Китай. Династия Хань. Из собрания Кирилла Данелия.
Придворная дама. IX век. Терракота. Древний Китай. Династия Тан. Из собрания Кирилла Данелия.
Придворная дама. IX век. Терракота. Древний Китай. Династия Тан. Из собрания Кирилла Данелия.

Показ в едином пространстве авторских работ и предметов из собственного собрания Кирилла Данелия – это и попытка представить его две грани личности – внутренний мир художника и страстного коллекционера.

Кирилл Данелия, почетный академик Российской Академии Художеств, родился в 1968 году в Москве. Учился в Школе-студии МХАТ имени Вл.И. Немировича-Данченко. 15 лет жил и работал в Нью-Йорке, США, а в 2003 году вернулся на родину. Работы автора представлены в Государственной Третьяковской галереи, Московском Музее Современного Искусства, Государственном центральном театральном музее имени А.А. Бахрушина и других учреждениях культуры.

«Главные герои: скрипка – объект, к которому Кирилл обращается на протяжении многих лет, считая его совершенным. Строительные ограждения, всё время мешающие ходить обитателю мегаполиса. Саксофон, который кочует где-то между перекрестками Манхэттена и советской кухней. Все они находят свое место в его ассамбляжах и холстах.

Instant noodle. 2022. Ассамбляж
Кирилл Данелия. Instant noodle. 2022. Ассамбляж
Без названия. 2017. Ассамбляж
Кирилл Данелия. Без названия. 2017. Ассамбляж
Кирилл Данелия. Terıberka blues. 2017. Ассамбляж
Кирилл Данелия. Terıberka blues. 2017. Ассамбляж
Nocturne Des N.Y.C.1999. Живопись.
Кирилл Данелия. Nocturne Des N.Y.C.1999. Живопись.

Ассамбляж – это композиционно выверенная работа с мусором. Но здесь речь идет не об абстрактном мусоре, обвиняющем человека за его бесцеремонное присутствие на планете, а о поэтике отдельно взятых вещей, брошенных, ненужных, но накрепко, словно старые друзья, приколоченных друг к другу. Пастозные мазки алкидной эмали (той, которой красят заборы) и дешевого крымского вина склеивают фрагменты ассамбляжа еще сильней, чем совместные воспоминания связывают любовников. Нарочито музейный, пыльный, серо-коричневый колорит, ненавязчив и никогда не надоест, как никогда не надоедают песни, разученные в молодости под гитару.

Если говорить о жанре работ Кирилла Данелия – то, скорее всего, это не натюрморты, а жанровые сцены. Сродни джазовому стандарту в музыке, ассамбляж сохраняет за собой право быть актуальной техникой, всегда немного винтажной и вследствие чего – сентиментальной. Сентиментальность, способность к чувству, эмоциональный интеллект – неотъемлемое искусство его обладателя: иногда нужно уметь носить фетровую шляпу или слушать винил. Испитые стеклянные бутылки, старые доски и покореженные жизнью скрипки в унисон молчат о гуманизме, о том, что жизнь – прекрасный тлен: такие вот истины, простые, как «12345».

Ульяна ДОБРОВА, искусствовед

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