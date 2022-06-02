Anny выпустила первый мини альбом «18 минус»

20 мая состоялся релиз первого мини альбома Анны Бажановой — участницы Голос Дети 7 — под названием «18 минус».

Пять молодёжных треков, написанных специально для Ани Никитой Киоссе, составили трек-лист EP, вышедшего на самом популярном российском лейбле Velvet music.

Новинка уже нашла благодарного слушателя на сольном концерте Anny в Подольске: яркое выступление, дополненное динамичными номерами от хореографической студии «Фламинго» зажгло сердце каждого зрителя в зале и подарило самые приятные эмоции.

«Молодость, музыка и любовь» — девиз альбома и правила жизни исполнительницы, а теперь ими можете проникнуться и вы: альбом доступен на цифровых площадках.

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