Алексей Шмитов выступит на фестивале «Органные вечера в Кусково»

4 июня, в субботу, на фестивале «Органные вечера в Кусково» в программе «Иоганн Себастьян Бах: избранное и популярное» органист Алексей Шмитов расскажет о Бахе — живом человеке, который верил в Бога, любил пиво и пил много кофе, имел суровый нрав и при этом — отличное чувство юмора, воспитывал своих многочисленных детей и серьезно думал об их будущем.

В программе — грандиозные органные фрески: Токката и фуга ре минор и Чакона ре минор из Партиты для скрипки соло. Музыкальные портреты И.С. Баха: от «одного из самых эмоциональных людей человечества» (Д. Трифонов): Ария ре мажор и Шутка си минор — к неистово верующему кантору: Хоральная прелюдия и Хорал обращены к Иисусу и предвосхищают трагическую Чакону. В Концерте ля минор композитор открывается как любознательный музыкант, чьи интересы выходили далеко за географические границы Германии, из которой он, кстати, никогда в жизни не выезжал. Интерес Баха к итальянской музыке воплотился в его органных переложениях концертов Вивальди.

Алексей Шмитов дал более тысячи концертов во всех городах России, где установлены органы. Пять лет (2000–2005) музыкант работал в Высшем институте театра и музыки г. Дамаска (Сирия), он основал первый в Арабском мире класс органа.

Ставший традиционным для гостей бывшей подмосковной усадьбы графов Шереметевых летний фестиваль «Органные вечера в Кусково» пройдет в 2022 году в двенадцатый раз. Он откроется 28 мая выступлением художественного руководителя форума, известной органистки Елены Приваловой и барочной капеллы «Золотой век», которые представили русскую программу из произведений Александра Гедике, Христофора Кушнарёва и Сергея Танеева. Всего в рамках смотра состоится 24 концерта. На протяжении лета и двух декад сентября слушателей ждут встречи с яркими органистами из разных городов России, многие из которых выступят на фестивале впервые. В рамках сольных выступлений, а также в составе ансамблей они представят разноплановые программы из сочинений русских и зарубежных композиторов XVIII – XXI веков.

Подробная программа фестиваля — www.organconcert.ru .

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