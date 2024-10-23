Защитный механизм дизайна

Модное дизайнерское кресло. Эскиз. © NESNOVA™ VIPART24.RU

Своевременная и грамотная защита интеллектуальной собственности позволяет дизайнеру сохранить уникальность творческих решений и предотвратить их незаконное использование. Патенты на промышленные образцы, полезные модели и товарные знаки помогают охранять разные аспекты дизайна — от внешнего вида до технических решений. Выбор подходящей формы защиты и регистрация прав не только защищают авторов, но и дают возможности для коммерциализации и лицензирования.

В рамках серии вебинаров по интеллектуальной собственности конкурса «Фабрика дизайна 3.0», организованного Агентством креативных индустрий (АКИ) совместно с Союзом Дизайнеров России, Алина Акиншина* рассказала, как творцу эффективно защитить дизайн-решения и какую форму лучше выбрать для каждого из них.

Авторское VS патентное право: для чего нужен патент?

По закону любой объект интеллектуальной собственности уже по факту создания охраняется авторским правом. Это очень удобно: права на научные публикации, программные продукты, видео и музыкальные материалы возникают просто по факту их создания и не требуют дополнительных усилий от автора. Однако, если речь идет о дизайн-решениях тиражируемых товаров — шкафов, часов, люстр и так далее, стоит задуматься о более сложных формах правовой охраны. Они позволят проще доказывать нарушение прав в случае незаконного использования таких решений и лицензировать продукцию. Типовое решение — получить патент на разрабатываемый продукт. В некоторых случаях можно также зарегистрировать товарный знак — выбор зависит от ситуации и продукта.

Что можно и нужно охранять?

В одном решении часто собрано несколько объектов интеллектуальных прав: дизайн всего предмета, форма, этикетка, надписи, рисунки, цвета. Каждый из этих элементов можно зарегистрировать. Например, на простой упаковке муки «Макфа» есть как минимум четыре товарных знака и два промышленных образца — общий вид упаковки и эмблема производителя. Популярные у аудитории объекты дизайна, как правило, защищены целым набором зарегистрированных товарных знаков и патентов. Это защита от появления аналогичных продуктов на рынке и залог взаимовыгодных отношений с партнерами на основании лицензионных договоров.

В какой форме охранять права?

Есть несколько вариантов защиты объекта дизайна. Они дополняют друг друга и могут сочетаться на одном объекте, как в случае с упаковкой муки. У каждого своя функция и объем правовой охраны.

Промышленный образец. Патент защищает внешний вид изделия, дизайн всего объекта или его элементов — форму предмета в целом, этикетку. Минус в том, что охраняется именно внешний вид. Если дизайн-решение будет существенно переработано несмотря, например, на полное сохранение конструктивного устройства, то защититься от нарушителей уже не получится.

Изобретение, полезная модель. Патент на изобретение (полезную модель) предназначен для защиты технических решений, вне зависимости от их внешнего вида. Казалось бы, при чем тут промышленный дизайн? Но на практике промышленный дизайн всегда не только про цвета и декор, но и про удобство использования, эргономику, эффективность, а значит, и про конструктивное решение продукта. Например, может быть запатентована особая конструкция кресла, система закрытия бутылки и т. д.

Товарный знак. В качестве товарных знаков регистрируются названия брендов, словесные обозначения, логотипы для маркировки продукции, изобразительные, комбинированные и объемные объекты. Однако защитить именно форму изделия товарным знаком почти невозможно, поскольку форма отражает функциональное назначение продукта и не является охраноспособной.

Что выбрать?

Все и сразу 🙂 Каждая форма правовой охраны защищает свой аспект дизайн-решения, нельзя выбрать одну из них как «наилучшую», для всесторонней защиты необходимо максимальное использование всех доступных форм охраны.

Разберем на примере дизайнерского кресла:

Оригинальный дизайн защитим патентом на промышленный образец.

Конструктивное решение (структуру каркаса, эргономичную конструкцию подлокотников) — патентом на полезную модель.

Для бренда, под которым кресло будет продаваться на рынке, зарегистрируем собственный товарный знак.

Теперь решение защищено в разных формах. Если кто-то скопирует конструкцию, прекратить нарушение поможет полезная модель. Воспроизведение дизайна заблокируем через промышленный образец. А попытку продавать под раскрученным брендом некачественные кресла остановим благодаря товарному знаку.

Что по условиям охраны?

Правовая охрана промышленного образца длится первоначально пять лет и далее может быть продлена несколько раз, но не более чем до 25 лет в совокупности. Срок правовой охраны товарного знака — практически бессрочный, с необходимостью продления каждые десять лет. Зато есть различия в порядке прекращения правовой охраны. Если промышленный образец какое-то время не используется, аннулировать патент в связи с неиспользованием невозможно, а вот товарный знак «без использования» проживет только три года.

Правообладателем товарного знака, патента на промышленный образец или полезную модель (изобретение) может быть как юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, так и физическое лицо. Физические лица получили возможность регистрировать на себя товарные знаки совсем недавно — в июне 2023 г.

Важное ограничение: и патенты, и товарные знаки имеют территориальный принцип действия. Поэтому, если в планах — покорение зарубежных рынков, нужно обязательно подавать заявки не только в России, но и в других странах мира.

Как получить патент и зарегистрировать товарный знак?

Для получения патента на промышленный образец нужно подготовить заявку в Роспатент. Заявка будет содержать отображения внешнего вида изделия в разных ракурсах, краткое описание объекта, а также обязательную информацию об авторах и правообладателе. Оформление заявки занимает, как правило, одну-две недели. После этого в течение шести-восьми месяцев Роспатент проводит экспертизу. Процедуру экспертизы можно ускорить, оплатив специальный государственный тариф, в среднем это 40 000-50 000 руб. Если по итогам экспертизы будет вынесено положительное решение, останется только оплатить госпошлину и получить патент. В случае отказа можно обжаловать решение в Палате по патентным спорам.

Важно отметить, что рынок промышленных образцов в России пока не очень конкурентен. В год подается всего около 4000 заявок, и большинство из них — от иностранных компаний. Это значит, что у отечественных промышленных дизайнеров есть возможность создать собственные патентные портфели и закрепиться на рынке.

Процедура регистрации товарных знаков выглядит примерно так же. Готовится заявка, далее заявка проходит государственную экспертизу. Если экспертиза не выявит препятствий к регистрации (например, похожих товарных знаков), после уплаты соответствующей госпошлины будет выдано свидетельство о регистрации. Кстати, по количеству зарегистрированных товарных знаков наша страна занимает восьмое место в мире — их уже более миллиона. Поэтому вероятность отказа в среднем выше, чем в случае с промышленными образцами.

Все ли можно запатентовать?

Объекты авторского права не обязательно должны быть оригинальными — авторское право не предъявляет каких-либо требований к творческим достоинствам произведения. К промышленным образцам требования строже, но и охрана шире. Их дизайн обязательно должен быть новым и оригинальным, то есть, если немного упростить, изделие должно существенно отличаться от известных аналогичных решений. Это сделано, чтобы избежать повторного патентования уже знакомых потребителям предметов.

Известны примеры зарегистрированных промышленных образцов: бутылки, предметы мебели, упаковки моющих средств, гель-капсулы для стирки и другие дизайн-решения бытовых предметов. Редко, но удается добиться регистрации в качестве товарного знака для формы упаковки и самой продукции, например капсул для кофе или конфет в обсыпке. Последней опцией воспользовалась компания Ferrero Rocher.

На защите прав

Проектам участников конкурсов также нужна правовая охрана. Один из самых ярких примеров прошлогодней «Фабрики дизайна» — современные дизайн-решения часов «Ракета». Для их охраны можно подавать сразу несколько заявок в Роспатент — зарегистрировать как промышленный образец часы целиком, отдельно циферблат и ремешок. То же самое с дизайном люстры: можно зарегистрировать ее всю как промышленный образец и отдельно — подвеску. Аналогично и с дизайном подсвечника: запатентовать стоит не только все изделие, но и его оригинальную конструкцию. Количество патентов на один объект зависит от планируемого дохода — расходы на патентование должны быть оправданы.

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* Алина Акиншина – сооснователь, генеральный директор компании «Онлайн Патент», патентный поверенный РФ № 1733, член правления Клуба директоров по науке и инновациям, член Комитета РСПП по ИС и КИ, преподаватель НИУ ВШЭ и Физтеха.